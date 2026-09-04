Ofensiva final de Begoña Gómez antes del juicio: pide su absolución y la condena en costas a las acusaciones y la Complutense

La nueva defensa de Begoña Gómez ha presentado ante el Tribunal del Jurado su escrito de conclusiones provisionales en el que ha solicitado la libre absolución de la esposa del presidente del Gobierno «con todos los pronunciamientos favorables».

El escrito del letrado Jaime Campaner ha ido más allá de la mera negación de los hechos: ha pedido también que se impongan las costas procesales tanto a la acusación popular (Vox, HazteOir, Iustitia Europa, entre otras) como a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), personada como actora civil, por lo que la defensa ha calificado de «temeraria actuación procesal». El documento ha sido presentado en cumplimiento de la providencia dictada el pasado 28 de julio de 2026.

La defensa ha reconstruido con detalle la trayectoria de Begoña Gómez, nacida el 24 de marzo de 1971 y sin antecedentes penales. Ha recordado que trabajó en Task Force, S.A. (después Inmark Europa) desde 1997 hasta 2018, año en que solicitó la excedencia «para evitar cualquier conflicto de interés» tras la llegada de su marido a la Moncloa.

El escrito ha subrayado que Begoña Gómez ya colaboraba con la UCM «mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno», habiendo codirigido diplomas y másteres desde el curso 2012/13.

Según la defensa, la idea de crear la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva surgió en una reunión de julio de 2020 con el entonces rector, Joaquín Goyache, celebrada en el domicilio oficial de Begoña Gómez –el Palacio de La Moncloa– por el cierre de la universidad durante la pandemia. El convenio se firmó finalmente el 30 de octubre de 2020, con la participación de Reale Seguros y Fundación La Caixa como patrocinadores.

La defensa ha insistido en que Begoña Gómez «no ha sido remunerada por la dirección de la Cátedra extraordinaria» y que «ha desempeñado sus funciones de forma gratuita durante cuatro años». Además, ha defendido que «la Cátedra extraordinaria no ha supuesto a Begoña beneficio económico alguno».

La plataforma tecnológica

El núcleo de la investigación gira en torno a una plataforma digital para medir el impacto social y ambiental de pequeñas y medianas empresas, financiada por entidades como Indra, Telefónica y Google, esta última con una aportación adicional de 70.000 euros repartida entre Devoteam y Making Science.

La defensa ha sostenido que la herramienta «siempre se ha concebido como propiedad de la UCM» y que, desde el 26 de mayo de 2023, el equipo de sistemas de la universidad tuvo «plena disposición del proyecto» a través de un empleado con cuenta de correo institucional.

El escrito ha añadido, no obstante, que el desarrollo nunca llegó a completarse, quedando pendientes pruebas de estrés, auditorías de seguridad y otros módulos.

Respecto al dominio web transformatsc.org, registrado en septiembre de 2022 y traspasado a la esposa de Pedro Sánchez en julio de 2023 tras el cese de la coordinadora Blanca de Juan, la defensa ha explicado que fue «un mero instrumento técnico de acceso web» sufragado con fondos personales, y que Begoña Gómez comunicó a la universidad, el 11 de septiembre de 2024, que no renovaría el dominio «en plena investigación judicial».

Sobre las dos marcas registradas por Begoña Gómez ante la Oficina Española de Patentes y Marcas —la primera en octubre de 2020 y la segunda en abril de 2023—, el escrito ha remarcado que se inscribieron «con el único fin de dar a la plataforma una identidad inicial hasta que el proyecto estuviera terminado», y que la propia solicitud se tramitó desde su correo institucional de la UCM.

En cuanto al balance económico, la defensa ha alegado que la Complutense «no sufrió perjuicio patrimonial alguno», habiendo ingresado 17.600 euros correspondientes al 10% de la financiación privada recaudada, además de conservar un remanente de 29.685 euros cuyo destino «se desconoce en la actualidad».

La empresa Transforma TSC SL, constituida por Begoña Gómez en noviembre de 2023 como desveló OKDIARIO, apenas registró actividad: un único ingreso de 4.200 euros por unos talleres de sostenibilidad que se trasladó íntegramente a la profesional que los impartió, de modo que, según el escrito, la operación «no supuso beneficio alguno para la sociedad de Begoña: fue neutra».

El documento también ha abordado la figura de Cristina Álvarez, asistente personal de Begoña Gómez con categoría de directora de Programas, cuyas funciones —gestión de agenda, comunicaciones y coordinación de desplazamientos— habrían superado con creces su jornada anual pactada, llegando a las 1.907 horas trabajadas en 2023.

Frente a las tesis acusatorias, la defensa ha calificado de apodícticas —esto es, de afirmaciones presentadas como incuestionables sin margen para la duda— las conclusiones de la acusación popular, y ha reclamado que el codirector de la Cátedra, José Manuel Ruano de la Fuente, comparezca como testigo en la fase previa al juicio, dado que resulta, en palabras del escrito, «imprescindible que sea oído y sometido a contradicción».

El escrito, fechado en Madrid el 4 de septiembre de 2026, ha solicitado además la citación de una treintena de testigos —entre ellos empresarios, ex vicerrectores y responsables de patrocinadores— y de cuatro peritos, así como el interrogatorio final de la propia acusada.

Con este escrito, la defensa ha cerrado el círculo de sus pretensiones: no sólo pide que no haya condena, sino que quienes la han llevado hasta el banquillo —populares y universidad— acaben pagando la factura de un proceso que, a su juicio, nunca debió celebrarse.