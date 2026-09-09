Los miércoles tienen una cita ineludible en los quioscos: las nuevas revistas del corazón. Y esta semana hay una protagonista absoluta que ha conseguido ponerse de acuerdo con todas las cabeceras: la princesa Leonor. Su primer día en la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha comenzado sus estudios de Ciencias Políticas, ocupa un lugar destacado en las portadas de ¡Hola!, Semana, Lecturas y Diez Minutos.

La heredera al trono ha iniciado así una nueva etapa después de completar tres años de formación militar. Su llegada al campus de Getafe generó una enorme expectación y las revistas han convertido su debut universitario en el gran tema de la semana.

Los nuevos retos de Leonor

La portada de ¡Hola! apuesta por una imagen sonriente de la princesa y un titular contundente: «Leonor, ilusionada, comienza la universidad». La revista analiza las claves de esta nueva etapa y los retos que afrontará durante los próximos años.

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La cabecera también reserva un espacio destacado para Cayetano Martínez de Irujo, que recibe a la publicación en su palacio de San Sebastián y habla de su pasado, su presente y su futuro familiar.

La princesa ya conoce a sus compañeros

Semana también convierte a Leonor en la estrella indiscutible de su portada. «Ya conoce a sus compañeros de clase», señala la publicación, que pone el acento en el comienzo de sus estudios universitarios.

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La revista completa su número con otros protagonistas de la actualidad social: Georgina Rodríguez, que deslumbra en el Festival de Cine de Venecia, y Lydia Lozano, cuya situación familiar también ocupa un espacio destacado.

El lado desconocido de la vida universitaria de Leonor

En Lecturas, la protagonista vuelve a ser Leonor. La revista promete descubrir las anécdotas y curiosidades de su nueva vida como estudiante, bajo un llamativo titular que define su llegada a la universidad como una auténtica revolución.

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La portada comparte protagonismo con la gran cita cinematográfica de Venecia y con los detalles del funeral de Estado del rey Harald de Noruega, otro de los grandes acontecimientos de la semana.

Aitana: de los escenarios al hospital

La única portada que no coloca a Leonor como imagen principal es la de Diez Minutos, que apuesta por Aitana. La cantante aparece como protagonista por su visita solidaria a la unidad pediátrica oncológica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

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Leonor sí tiene su espacio: la revista destaca sus primeras impresiones como universitaria. Además, Mario Casas y Melyssa Pinto aparecen disfrutando de sus últimos días de vacaciones en Cantabria, mientras que el Festival de Venecia vuelve a hacerse un hueco entre sus contenidos.

En definitiva, Leonor se convierte esta semana en la auténtica reina de las portadas. Su salto de las academias militares a las aulas universitarias ha despertado una enorme curiosidad y las cuatro grandes revistas coinciden en seguir muy de cerca cada paso de esta nueva etapa.