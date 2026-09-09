Premios Emmy 2026: cuándo son, dónde se celebran y que series parten como grandes favoritas

El cine tiene los Oscar y la televisión los Emmy. Ese es el grado de excelencia que los premios de la pequeña pantalla tienen dentro de la industria norteamericana. Otorgados por los profesionales del entretenimiento, a diferencia de los Globos de Oro, que son entregados por la prensa, los Emmy 2026 vuelven otro año para poner en valor a las mejores series y películas dentro de un ecosistema donde cada vez, existe una abundancia y producción mayor de contenidos.

El origen del nombre no responde a ninguna sigla, ni tiene que ver con ninguna de las academias de artes y ciencias de la televisión encargadas de velar por dichos reconocimientos. Emmy es una derivación fonética del término «Immy», el cual era el apodo que ingenieros y técnicos utilizaban cuando querían hablar del tubo de orticón de imagen (image orthicon tube), un instrumento clave y pionero en la grabación de la televisión en los 40. Cuando el ingeniero Louis McManus diseñó la icónica estatuilla dorada, cuya iconografía representa a una mujer sosteniendo un átomo, la organización decidió transformar ese frío término tan vinculado al lado científico y terminar bautizando a los premios como «Emmy».

Con la ceremonia ya a la vuelta de la esquina, ¿cuándo y dónde se celebran los Emmy? ¿En qué horario podremos verlos en España? ¿Quién los presenta? ¿Cuáles son las grandes favoritas?

¿Cuándo son los Emmy 2026 y dónde se celebran?

La ceremonia de los Emmy 2026 tendrá lugar el próximo lunes 14 de septiembre, en una gala que se celebrará dentro del Peacock Theater de Los Ángeles, California. Sin embargo, por el cambio del uso horario, en España el evento no comenzará hasta las 02:00 de la madrugada del martes 15 (01:00 en Canarias).

La retransmisión estadounidense, conducida por la actriz Mariska Hargitay, se emitirá en la NBC y la plataforma Peacock. Como viene siendo habitual en nuestro país, Movistar Plus será la marca encargada de traer el encuentro de los Emmy a nuestros televisores.

Puede que la entrega de algunos Emmy 2026 haya generado cierta confusión entre el público. La fecha de la ceremonia es la que hemos apuntado, pero para hacer la gala más corta y atractiva para el público, la Academia de Televisión ya ha brindado los llamados Creative Arts Emmys, con la concesión de los premios técnicos y algunos formatos menores. En la madrugada del martes tendremos la entrega de las 25 categorías más relevantes y vistosas.

Las grandes favoritas de los Emmy 2026

Como no podía ser de otra forma, las principales favoritas de los Emmy 2026 son las que más nominaciones tienen. Es decir, The Pitt (17 nominaciones), Hacks (13 nominaciones) y La maldición de Widow’s Bay (9 nominaciones) son las principales rivales a batir.

Con los Creative Art Emmys entregados, de momento DTF St. Lous parte con la ventaja de haber obtenido ya cuatro Emmy. No obstante, el impacto de Bronca 2 o la calidad de Pluribus podrían llevar a una gala de premios ciertamente repartida.