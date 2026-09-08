Blanca Romero ha vuelto a dar una pista sobre su relación con Quique Sánchez-Flores. La actriz, que durante los últimos meses ha intentado mantener su vida sentimental alejada del foco mediático, se ha desplazado hasta el estadio de Mendizorroza para acompañar al entrenador durante uno de sus encuentros al frente del Deportivo Alavés.

Desde las gradas, Blanca siguió con atención el partido y no dudó en compartir posteriormente una imagen de Quique durante el encuentro. Un gesto aparentemente sencillo, pero especialmente significativo después de una etapa marcada por la discreción y por los rumores que han rodeado a la pareja desde que su historia de amor salió a la luz.

El romance entre Blanca Romero y Quique Sánchez-Flores se convirtió en una de las grandes sorpresas de finales de 2025. Aunque ambos habían mantenido durante meses su relación en la más estricta intimidad, las primeras imágenes de la pareja en actitud cómplice fueron publicadas en diciembre, cuando fueron fotografiados disfrutando de una cena en Madrid y de un espectáculo de flamenco. Poco después, la actriz decidió dar un paso al frente y confirmar públicamente sus sentimientos.

Con la llegada de 2026, Blanca sorprendía a sus seguidores con un álbum de fotografías en el que aparecía junto al técnico y varios miembros de su familia. «Lo mejor de mi año, sin duda tú», escribía entonces la actriz, dejando claro que Quique se había convertido en una persona muy importante en su vida.

Sin embargo, la tranquilidad duraría poco. Apenas unas semanas después, ambos dejaron de seguirse en redes sociales y desaparecieron las fotografías que habían compartido juntos, alimentando los rumores de una posible ruptura. La situación llegó a tal punto que la pareja tuvo que hacer frente públicamente a las especulaciones.

En febrero, Blanca y Quique reaparecieron juntos en el aeropuerto de Madrid. La actriz explicó entonces que su decisión de borrar imágenes había respondido más a un impulso y a su deseo de recuperar la discreción que a una ruptura. «Soy muy pasional yo», reconoció, defendiendo que entre ellos todo estaba bien.

Desde entonces, ambos han optado por bajar considerablemente el nivel de exposición de su relación. Precisamente por eso, la presencia de Blanca en Mendizorroza cobra especial relevancia. La actriz ha querido acompañar a Quique en su nueva etapa profesional al frente del Alavés, equipo al que llegó en marzo de 2026.

Ahora, cuando se acerca el aniversario de aquel inesperado romance que revolucionó la crónica social, Blanca vuelve a demostrar que está al lado del entrenador. Sin grandes declaraciones ni posados de pareja, su presencia en las gradas y la imagen que posteriormente compartió hablan por sí solas: pese a las idas y venidas, los rumores y los meses de discreción, su historia con Quique Sánchez Flores continúa.