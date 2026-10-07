Saoirse Ronan, sobre los rumores que apuntan a su marido (Jack Lowden) como nuevo James Bond: «Eso es otro tema»

Desde que Daniel Craig firmó su última misión como el agente 007 en Sin tiempo para morir (2021), la industria del cine ya ha presentado en sociedad a un nuevo Batman (Robert Pattinson), otro Superman (David Corenswet) e incluso al protagonista de la próxima serie de Harry Potter, Dominic McLaughlin. Se sabe que Denis Villeneuve (Dune) será el director de la nueva película de James Bond y que el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, es el responsable de escribir el libreto. Sin embargo, un lustro después de la despedida de Craig, todavía desconocemos el nombre y el rostro del actor que se enfundará en el mítico esmoquin del espía creado por Ian Fleming. Uno de los principales nombres que se barajan es el de Jack Lowden y ahora su mujer, la también actriz Saoirse Ronan, ha respondido a los rumores que apuntan a que su marido encarnará al legendario agente del MI6.

El nombre de Lowden lleva meses apareciendo por los mentideros de la industria. Su perfil de estrella incipiente lo convierte en el candidato ideal, pues todavía es un gran desconocido para una buena parte del público. A diferencia de otros actores que ya son por sí mismos iconos de Hollywood, como Jacob Elordi o Callum Turner. Por otra parte, no sería la primera vez de Lowden como espía. A día de hoy, el papel más conocido de este británico de 36 años es el de River Cartwright, el recluta perdedor que es relegado a la Slough House en la aclamada serie de Apple TV, Slow Horses.

Precisamente su participación en la ficción creada por Will Smith fue la que impulsó los primeros indicios de su presencia en el casting final por el personaje, con su compañero de reparto, Gary Oldman, asegurando que ya habían decidido quién iba a ser, sólo que todavía no habían comunicado la noticia. El pasado domingo, hablando con Associated Press, Ronan ni confirmó ni desmintió el acercamiento de su pareja a la franquicia controlada por Amazon MGM.

Saoirse Ronan, sobre la posibilidad de que su marido sea el nuevo James Bond: «Seguimos con nuestra vida»

La cuatro veces nominada al premio de la Academia estrenó en España hace poco Bad Apples, aunque es en su futuro donde se concentran algunas de las producciones que, de seguro, marcarán su carrera. La primera será su participación en Three Incestuous Sisters, la última apuesta cinematográfica de la directora Alice Rohrwacher (La quimera), donde compartirá elenco con Josh O’Connor, Dakota Johnson y la nominada al premio de la Academia, Jessie Buckley. La otra será la de asumir el papel de Linda McCartney en la tetralogía de los Beatles que Sam Mendes llevará a los cines en 2028.

A esa apretada agenda se podría sumar la presencia de su marido como nuevo James Bond. Unas noticias a las que Ronan restó importancia expresando la propia complejidad que ya existe detrás de su rutina diaria:

«Ese es otro tema. Para ser honestos, seguimos con nuestra vida. Tenemos muchas otras cosas de las que ocuparnos. Así que, la verdad, no es un tema que se mencione en casa. Hay que sacar al perro a pasear, preparar la cena; en eso estamos más concentrados».

Actualmente, Lowden se encuentra rodando los próximos episodios de Slow Horses, tras el reciente estreno de la sexta temporada en la plataforma de Apple.

¿Será Jack Lowden el próximo James Bond? ¿Cuándo se anunciará el casting definitivo?

La carrera por obtener la licencia doble cero está llena de postulantes. Desde Harris Dickinson a Theo James, pasando por Aaron Taylor-Johnson y el anteriormente mencionado, Callum Turner.

Amazon MGM todavía no se ha pronunciado, aunque el pasado 5 de octubre podía haber sido una oportunidad ideal para hacer el anuncio coincidiendo con el Día Mundial del personaje. La cinta tiene programado un estreno en 2027, pero casi con total seguridad no la veremos hasta 2028.