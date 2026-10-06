‘The Batman 2’ paraliza su rodaje: el director Matt Reeves se ausenta del proyecto por un problema familiar de «extrema gravedad»

La producción de The Batman 2 va camino de convertirse en uno de los proyectos más complejos del cine de superhéroes. El proceso de escritura de guion ha sido extraordinariamente lento, con las huelgas de Hollywood interrumpiendo el proceso creativo y toda una colección de fechas de estreno programadas que fueron desechándose. Desde la idea inicial de Warner Bros. de proyectarla el 3 de octubre de 2025 a su actual llegada al patio de butacas, pensada para aterrizar en la cartelera el próximo 18 de febrero de 2028. Ahora a la colección de complicaciones se suma un drama personal: el rodaje se ha paralizado y su director, Matt Reeves, ha tenido que ausentarse debido a un «asunto familiar de extrema gravedad».

El estudio ha emitido un comunicado hace algunas horas explicando la noticia, aunque sin revelar, por respeto y derecho a la intimidad, el problema de un director. Reeves ya fue el responsable de regalarnos la aplaudida primera entrega y mantiene una carrera comercial intachable, gracias a éxitos generacionales como Monstruoso (2008), El amanecer del planeta de los simios (2014) o La guerra del planeta de los simios (2017). En el mensaje, Warner manifestó su apoyo total al cineasta, detallando que esperan «retomar el proyecto pronto».

‘The Batman 2’ paraliza su rodaje por «un asunto familiar» del director Matt Reeves

Antes de la inesperada interrupción, el rodaje estaba en marcha en Londres y, según las fuentes de Deadline, el medio que ofreció la exclusiva, todavía es demasiado pronto para saber si la pausa cambiará la última fecha de estreno.

EXCLUSIVE: Production is pausing on the Warner Bros and DC Studios pic ‘The Batman Part II’ due to director Matt Reeves stepping away for personal reasons. Read more details here: https://t.co/sx19hL3hLC (Photos: Getty, DC Studios) — Deadline (@DEADLINE) October 5, 2026

La situación recuerda un poco a la que la major ya vivió con Zack Snyder y la producción de La liga de la justicia. Aquella vez, el director de 300 también tuvo que abandonar el set por un grave problema familiar, obligando al realizador a dar un paso al lado para priorizar a los suyos. Eso sí, en esta ocasión la reacción de Warner ha sido diferente. Con Snyder en fuera de juego, la compañía aprovechó la situación para contratar rápidamente a Joss Whedon como sustituto y rehacer la película, cambiando el tono del filme y convirtiéndose en un desastre para la taquilla.

En 2021, después de una movilización masiva de los fans, la versión original que Snyder había ideado llegó con un director’s cut a HBO Max, eliminando todos los cambios propuestos por los ejecutivos de la empresa.

Con la situación de Reeves, de momento todo está siendo diferente. Al comunicado de DC Studios hay que sumar las palabras del productor ejecutivo, James Gunn, quien aseguró que esperan continuar este viaje pronto con él. La prioridad absoluta en estos instantes es la de dar a Reeves su espacio, sin pensar ni mucho menos en un sustituto.

Un casting estelar liderado por Robert Pattinson

Al regreso de Robert Pattinson como el justiciero de Gotham se le suman Jeffrey Wright y Andy Serkis, recuperando sus roles del comisario Gordon y Alfred, respectivamente.

No obstante, The Batman 2 ha subido la apuesta de estrellas, añadiendo a la secuela a tres actores del mundo de Marvel: Scarlett Johansson, Sebastian Stan y Brian Tyree Henry. Por último, el casting secundario se cierra con la presencia del actor de Juego de Tronos, Charles Dance.