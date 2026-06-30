La ex directora de casting de James Bond descarta a Jacob Elordi como 007: «Ya sabemos demasiado de él»

El casting para encontrar al nuevo James Bond se inició hace algunos meses, aunque los fans de la franquicia llevan buscándole sustituto a Daniel Craig desde antes incluso que se estrenara su última cinta, Sin tiempo para morir (2021). Como era habitual, la carrera para enfundarse el esmoquin y la licencia para matar tiene a sus grandes favoritos y, al parecer, los dos perfiles que suenan con más fuerza son Callum Turner y Jacob Elordi. Sin embargo, hace escasas horas, la exdirectora de casting Debbie McWilliams ha explicado por qué los principales candidatos no encajan con la estrategia clásica que hasta este momento se había utilizado para encorsetar el rol en la piel de un intérprete.

McWilliams estuvo involucrada en las películas de la saga durante 40 años, desde Solo para tus ojos (1981) hasta la propia despedida del último actor en el puesto. Su papel como profesional fue clave en la elección de Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig, retirándose antes de que Amazon se hiciese con el control creativo de la propiedad intelectual. Ahora, ese testigo cae en las manos de Nina Gold, responsable de la selección de rostros para Juego de Tronos (2011) o The Crown (2016) y, por supuesto, pasa por la supervisión de Denis Villeneuve, el cineasta encargado de reiniciar esta nueva aventura audiovisual del personaje creado por Ian Fleming. Pero, ¿qué razones da McWilliams para tener esa opinión de jóvenes estrellas como Elordi, Turner o Harris Dickinson?

McWilliams no quiere ver «a ninguno» como James Bond

A diferencia de lo que ocurre con otros legendarios roles del séptimo arte, los responsables cinematográficos de Bond siempre han intentado evitar que existiese un «efecto caníbal» donde la repercusión mediática de la estrella de turno fagocitase el impacto popular del icónico espía.

Por ello, en sus recientes declaraciones a The Independent, McWilliams explicó por qué no quería «ver a ninguno de ellos como James Bond»:

«Es absolutamente esencial que conserve un halo de misterio. No quiero ver a ninguno de ellos como Bond porque ya sabemos demasiado sobre ellos. Queremos saber lo menos posible sobre su vida personal, porque eso es lo que son los espías. No necesitamos saber dónde compra, quiénes son sus padres ni dónde vive. Nunca queremos verlo en casa. Un elemento vial de todo esto es su trabajo. Tiene licencia para matar, y tenemos que creer que puede hacerlo. Si no, perdemos a la audiencia».

Después, la veterana miembro de la industria recordó los casos de Timothy, Pierce y Craig, quienes no eran famosos antes de ser elegidos. «Quiero ver a alguien que sea completamente inesperado», sentenciaba.

Con una nominación al Oscar, Elordi es el actor que peor responde a los argumentos de McWilliams. Turner se ha hecho mundialmente conocido en la prensa rosa por su enlace nupcial con Dua Lipa y Dickinson encarnará a John Lennon en la tetralogía sobre Los Beatles que prepara Sam Mendes.

Un equipo perfecto para el reinicio de James Bond

Por si la presencia del responsable de títulos como La llegada (2016), Prisioners (2013) o la dilogía Dune no fuese un estímulo suficiente, la próxima película de James Bond contará con Steven Knight (Peaky Blinders) como guionista y con los productores ejecutivos Amy Pascal, responsable de los largometrajes de Spider-Man y David Heyman, el hombre de los despachos detrás de la franquicia de Harry Potter.

Según el calendario de Amazon MGM Studios, la próxima cinta de 007 llegará a los cines en 2027.