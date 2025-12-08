Es la mejor película de la saga James Bond y puedes verla gratis por tiempo limitado

El mercado del streaming ya no es un territorio amistoso para los espectadores. Mantener el ritmo de novedades, la inclusión de la publicidad, la eliminación del sistema multicuentas y el incremento de precios han ido, poco a poco, sacando a los suscriptores de una zona de confort de entretenimiento idílico. Por suerte, todavía existen alternativas legales y optimizadas a los nuevos tiempos que permiten el acceso a historias de primer nivel sin tener que desembolsar una tarifa mensual . Es el caso de nuestra recomendación de hoy. Casino Royale, la mejor película de la saga James Bond, está disponible completamente gratis en la plataforma de RTVE Play. Eso sí, la primera misión del personaje creado por Ian Fleming permanecerá en el catálogo del servicio público online por tiempo limitado.

Estrenada hace casi dos décadas, la cinta del primer libro homónimo del espía escrito por Fleming fue una producción clave para comprender la dimensión alcanzada por el personaje en el siglo XXI. La despedida de Pierce Brosnan se había producido en 2002 con la proyección de Muere otro día, pero en la MGM se tomaron con la correspondiente calma el reboot de la propiedad intelectual. La elección de Daniel Craig no convenció en un principio y sin embargo, hoy nadie duda de que su interpretación es una de las más destacadas en la historia de la franquicia. Casino Royale debía relanzar la marca, actualizando el género y tratando de atraer a un nuevo público que reclamaba un tono más oscuro para Bond. Vaya si lo consiguieron. Los por aquel entonces productores ejecutivos Barbara Broccoli y Michael G. Wilson apostaron por Martin Campbell, un viejo conocido en la dirección. El cineasta neozelandés ya asumió el reinicio de la IP justamente con Brosnan en 1995, mediante la siempre estimulante Goldeneye.

Así, Neal Purvis, Robert Wade y el dos veces ganador del Oscar, Paul Haggis, concibieron un guion donde se percibía un riesgo real por la supervivencia del personaje. Una historia de origen donde la psicología y la evolución del personaje navegaba entre grises, a diferencia de la pristinidad pulcra de sus antecesores. Casino Royale se convirtió automáticamente en la mejor película de James Bond, marcando una senda victoriosa elevando la calidad y la apuesta autoral de una saga que terminaría alcanzando su cima comercial con Skyfall. Pero ¿De qué trata la 21 película de la franquicia Bond y hasta cuándo estará disponible en RTVE Play?

‘Casino Royale’: la mejor película de James Bond

La sinopsis oficial es la siguiente: «La primera misión de Bond como agente OO7, le lleva a la infiltración en una red terrorista que cuenta con la financiación del poderoso banquero Le Chiffre. Para vencerle, el todavía inexperto agente debe vencerle en una compleja partida de póquer. Acompañándole se encuentra Vesper Lynd, una oficial del Tesoro que debe vigilar el dinero que Bond puede gastarse en el ostentoso juego de cartas».

Aparte del indiscutible protagonismo de Craig, el casting de Casino Royal se configura con todo un elenco de estrellas de primer nivel. Desde Eva Green encarnando a Vesper, al carismático Mads Mikkelsen en la piel del villano Le Chiffre. Tras ellos, Judi Dench recupera su papel de M y, encontramos a otros actores conocidos como Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini, Isaach de Bankole y Jesper Christensen.

¿Hasta cuándo está disponible?

Casino Royale, la mejor película de James Bond, está disponible gratis en RTVE Play hasta el 14 de diciembre de 2025. El filme permanece bajo suscripción dentro del catálogo de MGM+ y en la opción de alquiler o compra en Google Play, Apple TV Plus, Rakuten y Amazon.