El peliculón de George Clooney y Adam Sandler en Netflix del que todos hablan: dos horas de pura emoción

La «gran N roja» lleva un par de meses estrenando en su catálogo algunos de sus proyectos más ambiciosos de cara a la temporada final de premios. Ahí está Una casa llena de dinamita o Sueños de trenes, la underdog de la major californiana en esta recta decisiva del año. Aunque por supuesto, la mejor posicionada de cara a las estatuillas de la alfombra roja es el Frankenstein de Guillermo del Toro. Ahora, la última pretensión viral de la compañía tiene a George Clooney y a Adam Sandler como protagonistas de Netflix: Jay Kelly.

Preestrenada en el Festival de Cine de Venecia, este dramedia tuvo un breve paso por las salas de cine y el pasado viernes 5 de diciembre, aterrizó por fin en el catálogo de la aplicación líder del streaming. La cinta supone la tercera colaboración entre Noah Baumbach y el terminal liderado por Ted Sarandos. El cineasta dirigió la celebrada Historia de un matrimonio, la cual estuvo nominada en seis categorías de los Oscar de 2019. Baumbach, pareja de la directora Greta Gerwig, firmó después con ella el guion de Barbie. Antes de ello adaptó Ruido de fondo, la novela homónima de Don DeLillo y por último, Jay Kelly ha formalizado su tercer largometraje con la marca. Pero ¿de qué trata esta producción con tintes autobiográficos?

George Clooney vuelve a Netflix: ‘Jay Kelly’

La sinopsis oficial nos pone en la piel de Jay Kelly (Clooney), una estrella del cine consagrada que, a sus sesenta años y antes de recibir un homenaje en un festival europeo, atraviesa una crisis existencial. Aunque posee fama mundial, no encuentra su lugar en el mundo y además piensa que por el camino se ha perdido las experiencias reales y lo que significa vivir fuera de la industria de la meca del celuloide.

Bajo este contexto y durante el viaje en tren por Europa con su mánager (Sandler), Kelly se ve obligado a pensar sobre todas las decisiones que ha tomado en su vida. Desde los descuidos familiares, hasta el legado que dejará atrás. Porque detrás de Jay Kelly, el gran tema central del filme reside en el cuestionamiento de esa brecha que existe entre la persona pública y el lado íntimo y personal de las figuras mediáticas.

No hay suficientes 🚬🚬🚬🚬🚬🚬 para definir lo CINE que es esto. ‘Jay Kelly’, dirigida por Noah Baumbach, ya está disponible. pic.twitter.com/wc9YpVBMWs — ɐñɐdsƎ xı̣ןɟʇǝN (@NetflixES) December 5, 2025

Aparte de Clooney y de Sandler, Netflix ha reunido a varias estrellas para conformar el casting de Jay Kelly. Así, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent y Patrick Wilson.

Clooney intenta recuperar su esplendor

Tras varios títulos menores y fracasos como El bar de las grandes esperanzas, Viaje al paraíso y Remando como un solo hombre, Clooney está intentando recuperar el esplendor que lo llevó a ganar el premio de la Academia en 2006 por Syriana y a brillas con comedias dramáticas posteriores de la talla de Michael Clayton, Up in the Air o Los descendientes.

En el horizonte, su hipotético regreso a la franquicia de Ocean’s Eleven podría recuperar esa gloria. Por el momento, la estrella deberá conformarse con la posible viralidad que logre Jay Kelly.