Los 7 mejores estrenos del streaming en diciembre: Brad Pitt, DiCaprio y el nuevo misterio de ‘Puñales por la espalda’

El mes de diciembre ya ha arrancado y como suele ser habitual en las plataformas de vídeo bajo demanda, las diferentes marcas posicionando sus novedades más relevantes en el calendario mensual. Un intento de seguir siendo productos atractivos para sus suscriptores y de paso, atraer a nuevos espectadores a su abanico de contenidos. Así, si en las próximas semanas las salas de cine se nutrirán con algunos de los proyectos relevantes en la carrera de los Oscar, el mercado de transmisión de contenidos online no será menor. Estos son los 7 mejores estrenos de diciembre que no te puedes perder en el streaming:

Los 7 mejores estrenos de diciembre en el streaming

Netflix

1-‘Jay Kelly’

Dirigida por Noah Cumberbatch, responsable de Historia de un matrimonio, Jay Kelly nos pone en la piel de una estrella de cine en plena crisis vital. Ante la inminente retrospectiva y homenaje que va a recibir en un importante Festival de Cine, el actor deberá enfrentarse a varias cuentas pendientes de personas que pasaron por su vida.

Reparto: George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Kough,Grace Edwards, Stacy Keach y Jim Broadbent, entre otros.

Fecha de estreno: día 5 de diciembre

2-‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’

El tercer caso del detective Benoit Blanc se anticipa como el más complejo de su carrera. Un crimen imposible en el que los adeptos de la iglesia de un pequeño pueblo son los principales sospechosos. Como siempre, el cineasta Rian Johnson configura un casting repleto de estrellas que propiciarán sus ya originales y creativos giros argumentales.

Reparto: Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott y Cailee Spaeny

Fecha de estreno: Día 12 de diciembre

Prime Video

3-‘Strangers: Capítulo 2’

El 2025 nos ha regalado grandes títulos del género del horror y uno de ellos es la secuela de Renny Harlin. Strangers: capítulo 2 es uno de los estrenos más llamativos del streaming en diciembre. Aquí, cuando el vehículo de una pareja se avería de camino a su luna de miel, su remoto Airbnb no supondrá un refugio seguro cuando tres desconocidos enmascarados los aterroricen hasta el amanecer.

Reparto: Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Richard Brake, Froy Gutierrez y Rachel Shenton

Fecha de estreno: Día 28 de diciembre

Filmin

4-‘Good Boy’

Contada bajo la perspectiva de un perro, Good Boy es el último fenómeno del terror. El motivo, más allá de la ternura que despierta el animal, reside en la original apuesta que muchos han visto como una especie de cinta de acción real de la serie de animación, Agallas, el perro cobarde.

Reparto: Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden y Stuart Rudin

Fecha de estreno: Día 19 de diciembre

HBO

5-‘Una batalla tras otra’

Es una de las grandes favoritas de cara a los Oscar de 2026 y por tanto es uno de los estrenos del streaming en diciembre que debes ver sí o sí. Dirigida por Paul Thomas Anderson (Magnolia, Boogie Nights), Una batalla tras otra adapta la compleja novela Vineland de Thomas Pynchon con un elenco fantástico de estrellas y la banda sonora de un Jonny Greenwood que vuelve a formar un tándem espectacular junto a Anderson. La trama nos sitúa en el regreso a la acción de un ex revolucionario, cuando su hija es secuestrada por un antiguo enemigo.

Reparto: Leonardo Dicaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Regine Hall y Tony Goldwyn

Fecha de estreno: Día 19 de diciembre

Apple TV +

6-‘F1: La película’

El equipo de Top Gun: Maverick baja al asfalto, pero sigue adicto a la velocidad. F1: La película es el filme más realista que jamás se ha rodado sobre el automovilismo, implicando en la cinta a varios pilotos profesionales. El veterano piloto Sonny Hayes debe volver a la competencia para intentar salvar la escudería de su viejo amigo, Rubén Cervantes.

Reparto: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Kim Bodnia y Sarah Niles, entre otros.

Fecha de estreno: día 12 de diciembre

Skyshowtime

7-‘Cómo entrenar a tu dragón’

DreamWorks no quiere perderse la tendencia exitosa de los live action y por ello, el lanzamiento de Cómo entrenar a tu dragón fue un auténtico fenómeno de éxito el pasado verano. 636 millones de dólares de recaudación que auguran toda una serie de futuras adaptaciones al formato.