5 estrenos imprescindibles de Movistar Plus en diciembre: Robert De Niro, Leiva y un tierno drama francés

Como cada final de mes, las principales plataformas de streaming publican su catálogo con las novedades más primorosas del mercado audiovisual. Unas semanas clave en la que poco a poco, iremos viendo cómo algunas de estas distribuidoras online plasman en la pequeña pantalla algunas historias que muy posiblemente, terminen en la conversación central del circuito final de premios. No obstante y para no abrumar a los lectores con la cantidad ingente de cintas y series que aterrizarán en el abanico de contenidos en los próximos días, hemos seleccionado los 5 estrenos más relevantes que Movistar Plus lanzará durante este incipiente mes de diciembre:

5 estrenos de Movistar Plus en diciembre que no te puedes perder

1-‘Sigue volando’

Fue la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Valencia. Sigue volando es un drama japonés en el que Watako, después de la repentina muerte de su amante, vuelve a su vida de casada sin revelar su infidelidad. Pero cuando descubre que no puede dominar sus emociones, decide entonces enfrentarse a su realidad.

Fecha de estreno: 1 de diciembre

2-‘Indomables’

Adaptando la novela de Shannon Pufahl, Daniel Minahan retrata este drama romántico a través de todo un reconocido grupo de jovenes estrellas de la interpretación. Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi, Will Poulter, Diego Calva y Sasha Calle conforman un melodrama sobre la familia, el juego y amores imposibles.

Fecha de estreno: 12 de diciembre

3-‘The Alto Knights’

De todos los estrenos de Movistar Plus en diciembre, posiblemente el trabajo de Barry Levinson sea el mediáticamente más llamativo. Un Robert De Niro que, por partida doble, encarna a Frank Costello (De Niro) y a Vito Genovese. Amigos en el pasado, enemigos en los años 50. Los dos mafiosos pelean por el control de las calles de la ciudad de Nueva York, cambiando para siempre lo que hasta entonces era el concepto de mafia criminal.

Fecha de estreno: 15 de diciembre

4-‘Hasta que me quede sin voz’

Los amantes de Leiva están de enhorabuena, porque Hasta que me quede sin voz es uno de los estrenos que Movistar Plus nos brindará en exclusiva este diciembre. El cantante madrileño narra en primera persona el momento vital que atraviesa durante la cúspide de su carrera. Tiene un problema crónico en una cuerda vocal y en algún momento, no podrá cantar más.

Fecha de estreno: 23 de diciembre

5-‘Érase una vez mi madre’

Es una de las grandes sorpresas del cine francés de este 2025. Basada en la novela de Roland Perez, Érase una vez mi madre narra la terquedad de una mujer que se niega a escuchar a los médicos que le aseguran que su hijo, no podrá caminar nunca. El pequeño tiene una malformación en el pie, pero ella está dispuesta a desafiar a cualquiera para conseguir que su hijo sea feliz.