Las 3 comedias de los Monty Python que puedes ver completamente gratis en el streaming

La subida de las tarifas, la entrada de los anuncios, la suspensión de las cuentas compartidas…poco a poco, el mundo de las plataformas ha dejado de ser ese espacio definido como un antagonista vital de la televisión. Quizás por eso para compensarlo, la estrategia del mercado del vídeo bajo demanda ahora es una especie de carrera viral para estrenar una cantidad ingente de series y películas que semana tras semana, ponen a prueba a esos adictos al entretenimiento del ahora. Así que para respirar un poco y despejarnos de la ruidosa actualidad, nuestra triple recomendación de hoy no tiene que ver ni con la última temporada de Stranger Things ni con la nueva serie de moda de Movistar Plus. Estas son las 3 comedias imperdibles de los Monty Python que puedes ver completamente gratis en el streaming:

3 comedias de los Monty Python: gratis en el streaming

‘La vida de Brian’

Es sin duda la cinta más conocida (y polémica) de la popular compañía británica de comedia. Prohibida en algunos países y salvada financieramente por George Harrison con su compañía Handmade Films, La vida de Brian es un clásico de la comedia absurda que funciona como una sátira y parodia de la vida de Jesús de Nazaret. Porque el divertido planteamiento del director Terry Jones y de la cohorte de los guionistas conformada por los Monty Python, no se encuentra sorprendentemente demasiados espacios del streaming.

La trama se centra en Brian, un hombre que tiene la mala suerte de nacer el mismo día que Jesús en un pesebre de Belén. Conforme crece, toda una serie de equivocaciones le hacen ver a los ojos de la gente como el verdadero hijo de Dios y un revolucionario en contra del Imperio romano. Cuando en realidad, él sólo quiere vivir tranquilo sin que nadie le moleste.

Reparto: John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam, Sue Jones-Davies, Carol Cleveland y Trence Bayler

Plataformas: Filmin y RTVE Play

‘Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores’

Antes de dejarse caer por su comedia bíblica más conocida, los Monty Python satirizaron el mito artúrico en una cinta de aventuras en la que el legendario rey y su legión de caballeros van en la búsqueda del Santo Grial.

Reparto: John Cleese, Michael Palin, Terry Jones, Terry Gilliam, Graham Chapman, Eric Idle y Carol Cleveland, entre otros

Plataformas: Google Play y Amazon (vía alquiler o compra) y RTVE Play

‘El sentido de la vida’

Es con diferencia, su apuesta más arriesgada y grosera. Tanto es así que es la obra de su filmografía que más dividió a la crítica. Es extraña, oscura y a ratos hasta incluso desagradable. Pero del mismo modo funciona como un espejo cóncavo que nos devuelve una percepción brillante y repleta de metáforas sobre la condición humana. Un conjunto de episodios con disparatados momentos que trazan aspectos filosóficos e históricos a través del particular humor de esta irreverente cuadrilla de cómicos.