La ponen fatal pero está triunfando en España: la comedia de acción de Prime Video que ha llegado al Top 1

El éxito comercial y la respuesta positiva de la crítica profesional no siempre van de la mano. Hecho que podemos comprobar cada año con sólo mirar la lista de las películas más taquilleras. Por ejemplo, este 2025 la adaptación de Minecraft casi ha alcanzado los 1.000 millones de dólares sin tener, ni mucho menos, a la prensa convencida de su versión cinematográfica. Porque a veces, la ligereza de algunas propuestas consigue dar con la tecla de la popularidad, convenciendo con puro entretenimiento a los espectadores. Y eso es precisamente lo que le ha ocurrido a la nueva comedia de Prime Video, Juegos de niños. Una producción denostada por los medios y que contra todo pronóstico, se ha convertido en la cinta Nº1 del top 10 de filmes más vistos en la plataforma propiedad de Amazon.

Dirigida por Luke Greenfield, director de comedias disparatadas a la altura de Estoy hecho un animal o La vecina de al lado, Juegos de niños funciona como una comedia familia perfecta si se desea presenciar un entretenimiento desenfadado y amable, independientemente de la edad del público. Como reclamo, la trama está protagonizada por Kevin James, conocido por títulos del mismo género. James ha estado presente en Hitch, especialista en ligues y en varias producciones socarronas acompañando a Adam Sandler. Su contrapunto interpretativo, completando el siempre funcional tándem del «gordo y el flaco», nos ofrece la presencia de Alan Ritchson. Actor que ya sabe lo que es triunfar en el terminal de Amazon gracias a la serie de Reacher. Tras ellos, Banks Pierce, Benjamin Pajak, Alan Tudyk, Sarah Chalke, Stephen Root, Isla Fisher y Hiro Kanagawa completan el elenco principal.

¿De qué trata ‘Juegos de niños’?

El planteamiento es sencillamente alocado: «Brian (James), un contable en paro, planea una tranquila tarde junto a Jeff (Ritchson) mientras sus hijos juegan juntos. Sin embargo, terminan siendo objetivo de unos mercenarios. Juntos, deberán enfrentarse a toda una serie de obstáculos mientras los pequeños se divierten».

En cuanto a las reseñas, Juegos de niños mantiene un pobre 4,6 sobre 10 en la web de Filmaffinity, apareciendo en la plataforma críticas tan hirientes como la de Roger Ebert:

«Tan anticuada en sus referencias y sentido del humor que uno tiene que creer que es un proyecto abortado de Bruce Willis de los 90, que alguien desenterró de los archivos de Amazon».

Otros como Frank Scheck de THR la califica de «tan mediocre» que ninguno de los espectadores desviarán la atención de sus tareas principales. Independientemente de su calidad, con una hora y media de metraje, nadie puede negarla a Juegos de niños su capacidad para haber sido capaz de conectar con los suscriptores de Prime.

La comedia de Prime Nº1: ‘Juegos de niños’

