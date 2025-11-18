Aún puedes verla en Prime Video, la película sobre narcotráfico basada en hechos reales

El cine español nos está dejando un 2025 repleto de grandes obras. Sirat acaba de liderar las nominaciones de los EFA (los Premios del Cine Europeo), Los domingos domina el debate público audiovisual y Sorda ha marcado un antes y un después en nuestra industria en términos de inclusión. Pero aparte de la respuesta positiva de la crítica nacional hacia estos títulos, también se han dado producciones mediáticas que además de brillar en la taquilla, están siendo especialmente virales dentro del streaming. Y ese es precisamente el caso del thriller criminal que podemos encontrar en el catálogo de Prime Video, Tierra de nadie.

Estrenada en cines el pasado 28 de marzo, la cinta dirigida por Albert Pintó tuvo su preestreno oficial en el Festival de Málaga. Su recorrido por el patio de butacas patrio obtuvo más de un 1,5 millones de euros en la taquilla y tras ese paso fugaz pero solvente por la cartelera, aterrizó con fuerza dentro de la plataforma de la empresa fundada por Jeff Bezos. Desde entonces, su presencia en el abanico de contenidos de la marca de vídeo bajo demanda funciona como un material de visionado recurrente. Porque aunque dentro de Prime Video, Tierra de nadie no es la panacea del séptimo arte, sus códigos y arquetipos cumplen la promesa de ser un entretenimiento frenético para la audiencia.

Prime Video: ‘Tierra de nadie’, un neo-western de provincias

Como contenido exclusivo, Prime Video nos presenta el planteamiento de Tierra de nadie con la sencillez honesta de un drama basado en hechos reales que respira influencias poderosas que viran entre el thriller y el neo-western.

La trama nos pone en la piel de tres amigos. «El gallego» (Luis Zahera), un guardia civil, «el Antxale» (Karra Elejalde), un pescador convertido en narco y «el Yeye», un depositario judicial a medio camino entre la ley de vida de sus dos contrapuestos amigos. A pesar de sus diferencias profesionales, ambos se siguen llevando bien y ahora, el destino los vuelve a juntar a través del traslado rutinario de un yate incautado a un peligroso cártel mexicano.

La historia, ubicada en Cádiz, representa un polvorín en el que el trío-abandonado por las instituciones-debe sobrevivir ya sea bajo la ley, la pillería o un poco de ambas.

Más allá del trío de estrellas, el reparto se completa con Vicente Romero, Paula Díaz, Damián Alcázar, Jero Medina, Emilio Palacios, Tamara Casellas y Mona Martínez, entre otros. Tierra de nadie no es el único proyecto exitosos de Pintó, pues el de Terrassa es el responsable de Nowhere, una de las películas de habla no inglesa más vistas en la historia de Netflix.

Thriller efectista con grandes dosis de acción

Ante todo, Malas tierras es un thriller funcional donde el correcto desarrollo de personajes a menudo se tambalea ante la posibilidad de caer en el exceso. Sin embargo, responde al buen hacer de un planteamiento que apuesta de lleno por la tensión y por la entrega total de su trío protagonista.

Una recomendación que representa un valor seguro sostenido entre tópicos regionales que no renuncian a la emoción y a la energía visceral de sus personajes, a veces demasiado encasillados en su marco estereotipado.