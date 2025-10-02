‘Animal’: Luis Zahera confiesa el problema de salud que le obligó a suspender el rodaje

Animal es la nueva y esperada serie de Luis Zahera, actor que ha conseguido ganarse el cariño y admiración de millones de espectadores gracias a títulos como Vivir sin permiso y Entrevías. Hay que recordar que también ha aparecido en otros como la serie Sin tetas no hay paraíso, además de películas como Mientras dure la guerra y As bestas, por las que ganó los dos premios Goya que ha conseguido hasta el momento. Aunque esta serie es su primer papel protagonista, ha sido un reto también en lo físico, ya que su cuerpo le obligó a parar en mitad del rodaje, que se realizó en su Galicia natal.

Zahera deja a los personajes mafiosos y peligrosos a los que nos tiene acostumbrados en los últimos años, metiéndose ahora en la piel de un veterinario de pueblo que vive preocupado las 24 horas de atender a los animales de las granjas gallegas que tiene a su alrededor. Aunque se trata de un trabajo sacrificado, es su gran vocación, pero los problemas llegan cuando los pagos comienzan a fallar y las facturas se acumulan. Es ahí cuando tiene que aceptar una oferta de trabajo como veterinario en un centro de mascotas en una ciudad, algo que le hará tener que entenderse con su sobrina Uxía (Lucía Caraballo) y con los particulares dueños de las mascotas urbanitas, que nada tienen que ver con los animales que hasta ahora trataba.

Aunque la mayor complejidad de este rodaje era hacerlo con animales, a Zahera le surgió un problema inesperado de salud que le llevó al hospital. «De un día para otro dejé de mear», así le contó a Pablo Motos en El Hormiguero los problemas que tenía con su próstata. Al acudir a urgencias, los médicos le colocaron una sonda para ayudarle a hacer sus necesidades, aunque era incómodo.

«Duermes con una bolsa, que es lo más desagradable. Es como un pequeño cadáver que se va llenando de meo, y ese meo se enfría…», relataba ante el horror de los espectadores presentes en el plató. Aunque lo contaba con humor gracias a que se trata de un recuerdo, lo cierto es que se convirtió en un problema importante.

«Colapsé. Me dio mucha tristeza porque fastidias a todo el equipo», así reconocía que tuvo que parar el rodaje de Animal durante varios días, ya que el protagonista no estaba en condiciones y necesitaba descanso. Para colmo, después de tener una sonda durante varios días, las cosas se complicaron más: «Luego cogí una bacteria y tuve muchísima fiebre. Tuve que suspender el rodaje los últimos días».

Esto le ha provocado que la edad ya no sea sólo un número y que piense que todo le puede contar más a partir de ahora, teniendo miedo a que pueda ocurrirle de nuevo en pleno rodaje. De ahí que confesase en El Hormiguero que durante el rodaje de Animal se ha «hecho mayor», una sensación con la que no dudó en bromear.

La nueva serie de Luis Zahera, en la que es el merecido protagonista después de una larga carrera como secundario de lujo, se puede ver desde el día tres de octubre en la plataforma Netflix. Los suscriptores podrán disfrutar de los ocho capítulos de los que está compuesta, lo que la hace uno de los planes perfectos para los próximos fines de semana.