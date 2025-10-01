Luis Zahera desvela en ‘El Hormiguero’ su trauma de la infancia: «El tipo se paró delante de mí y…»

Luis Zahera ha sido el invitado del martes por la noche en El Hormiguero, ya que el gallego se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de los estrenos de Netflix del mes de octubre con la serie Animal. El actor tiene, por fin, su primer y merecido papel protagonista en una ficción, algo que le llega de manos de la misma productora con la que ya triunfó en series como Vivir sin permiso y Entrevías, haciendo el tándem perfecto con José Coronado.

Como ya te contamos en Happy FM, Luis se mete en este nuevo trabajo en el papel de un veterinario de pueblo, acostumbrado a trabajar con granjas, pero el dinero no le llega y las facturas se acumulan. De ahí que tenga que cambiar el campo por pasar consulta en una tienda de animales de una ciudad, donde los dueños son muy distintos. Esto le hará tener que cambiar por completo su forma de ser, teniendo que dejar atrás al tipo rudo y casi insensible que era antes, para cuidar y mimar a los animales, además de tener que entender a las personas que no son como él.

Aunque necesitó la ayuda de Pablo Motos y de las hormigas para contar bien el argumento (algo que podemos excusar, ya que seguro que la grabación de la serie fue hace varios meses), llegó el momento de hablar de temas personales, una de las partes favoritas de las entrevistas del presentador valenciano. En la charla, el invitado ha admitido que tuvo una infancia conflictiva: «Era el que suspendía todas, solo aprobaba religión y gimnasia. Llevé mucha bofetada».

«La violencia me venía de pequeño. Nací en la dictadura de Franco, había aquella educación dura. El primer día de clase estaba feliz por ir al colegio; vivía en un ‘matriarcado’: mis cuatro hermanas mayores que yo. Quería ir a un sitio donde solo hubiera niños», así recordaba aquellos años.

La anécdota de Luis Zahera en su primer día de colegio

Con los espectadores ha querido compartir lo que le ocurrió en su clase cuando era todavía un niño y que le ha dejado marcado. Sin saber quién era, en su aula apareció «un ancianito que se paseó mirándonos, no hablaba». En mitad de esa escena de lo más extraña, se paró delante del entonces pequeño Luis: «Sin hablar, y me metió un bofetón. Antes de que me lo diera, pensé: ‘Soy el elegido’».

Aquel anciano resultó ser un profesor al que no conocían y que decidió presentarse ante ellos de esa extraña manera, algo que en la actualidad sería impensable, pero que hace décadas no era tan extraño, aunque tampoco hay decir que era lo normal. «Dijo: ‘Niños, este no hizo nada, el que haga algo que se prepare’», así lo recordaba, lamentando que «eran otros tiempos», aunque admitía que pasó miedo en aquel momento.

De esta manera, Luis Zahera ha dado con su visita una nueva noche de liderazgo a El Hormiguero, que ha vuelto a superar en audiencias a La Revuelta, que no consigue romper su maldición con el espacio de Antena 3.