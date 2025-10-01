‘Animal’: ¿cuándo se estrena y dónde ver la nueva serie de Luis Zahera?

Luis Zahera es uno de los actores que han conseguido crear su propia leyenda gracias a trabajar duro y conseguir crear personajes que no dejan indiferente a nadie. Después de décadas haciendo de malvado, aunque siempre con un punto entrañable, el gallego deja de portar armas en su nueva serie. En Animal, que se podrá ver en Netflix, no formará dúo con José Coronado, pero sigue trabajando con gran parte del equipo de la productora con la que ya trabajó en Vivir sin permiso y Entrevías.

Como ya hizo en la película As bestas, volverá a meterse en el papel de un habitante de la Galicia más rural, donde trabaja con animales gracias a que corre de granja en granja ante la llamada para que acuda a cuidar de ellos, pero a la hora de pagar las cosas se complican. Es por eso que tiene que cambiar de rumbo si no quiere acabar en la ruina.

Tal y como explicó en El Hormiguero, se trata de todo un reto para su personaje: «Es en el mundo rural de Galicia, yo hago de un veterinario que se llama Antón y que ve como su mundo desaparece. Le llevan a la ciudad porque no tiene trabajo en el pueblo y le cuesta mucho adaptarse».

«Le llevan a trabajar además a una tienda de animales, de esas en las que a los animales se les trata como personitas. Él no entiende nada. Es un poco el Doctor House en veterinario», contaba a Pablo Motos en su entrevista.

Uxía, su sobrina, a la que interpreta Lucía Caraballo, le ofrece un puesto de trabajo que parece estar creado para él, aunque en realidad es muy distinto. Se trata de una moderna tienda en la que se puede encontrar todo lo necesario para las mascotas, además de servicio veterinario. El problema allí serán los dueños, a los que entiende mucho menos que a sus animales, ya que no entiende el mundo de las mascotas.

Además de los citados Luis Zahera y Lucía Caraballo, en el reparto de Animal también se encuentran nombre como Antonio Durán ‘Morris’, Carmen Ruiz y Ernesto Chao. Todos ellos están a las órdenes de Alberto del Toro y Víctor García León en los ocho capítulos que componen esta serie, que rompe con todo lo que hasta ahora había conocemos del actor gallego.

Animal es uno de los estrenos más potentes de Netflix para este mes de octubre y promete ser uno de los éxitos de la plataforma. Estará disponible para los suscriptores a partir del viernes día tres de octubre, por lo que seguro que será uno de los títulos más vistos del fin de semana.