El último tráiler de ‘Puñales por la espalda 3’ se apoya en sus grandes reseñas: «Una inteligente delicia gótica»

Es la última gran saga de misterio de nuestro tiempo y dentro de poco, su nuevo caso llegará a los cines. Puñales por la espalda 3 acaba de lanzar uno de sus últimos tráilers, marcando el regreso de un detective Benoit Blanc que se enfrentará a su crimen más complicado hasta la fecha. Y para ello, el brillante e ingenioso libreto de Rian Johnson se sumerge en una estética gótica que recuerda a los relatos de Edgar Allan Poe, dotando a la narración de un componente sobrenatural. Pero ¿qué es verdad y qué mentira en este whodunit repleto de estrellas?

En Puñales por la espalda 3, el brillante inspector encarnado por Daniel Craig visita una iglesia para investigar el complejo asesinato de un monseñor al que da vida Josh Brolin. Por supuesto, el violento acto tiene como si se tratase del juego Cluedo, toda una ristra de sospechosos interpretados por actores y actrices ampliamente conocidos en el espectro de Hollywood. Ahí están nombres como Josh O’Connor, Glenn Close, Thomas Haden Church, Kerry Washington, Daryl McCormack, Jeremy Renner, Andrew Scott y Cailee Spaeny, entre los posibles responsables del homicidio. A ellos hay que añadir el rol de la jefa de policía que colaborará junto a Blanc, Mila Kunis. Las influencias en el género detectivesco de Johnson parecen abandonar el «lado más Agatha Christie» de la saga y acercarse al misterio en clave de novela negra de Poe. Aunque por supuesto, la ambientación religiosa evoca la obra de otros autores brillantes del formato como G.K. Chesterton o John Dickson Carr.

Tráiler de ‘Puñales por la espalda 3’

Al igual que sucedió con sus antecesoras, Puñales por la espalda 3 se preestrenó en el Festival de Cine de Toronto hace algunos meses. Certamen en el que la crítica internacional validó la dirección de la saga hacia un lugar más oscuro.

Titulada oficialmente Puñales por la espalda: De entre los muertos, el filme tendrá un estreno limitado en cines el próximo 28 de noviembre. Tras ello, su hogar será el catálogo de la «gran N roja», donde aterrizará poco menos de un mes después, el 12 de diciembre.

Benoit Blanc se enfrenta a un desafío perfectamente imposible. ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’ llega el 12 de diciembre. pic.twitter.com/8ogw2ydvk3 — Netflix España (@NetflixES) November 17, 2025

La proyección de este final de trilogía forma parte del contrato millonario que Johnson y Craig firmaron con Netflix. La major californiana se dejó casi 500 millones de dólares en derechos para que el ex James Bond y el cineasta generasen dos secuelas más. Ahora en principio, ambos tendrán que renegociar sus contratos y teniendo en cuenta que la serie Poker Face (creada también por Johnson) ha sido cancelada por Peacock, no sería nada extraño ver cómo la empresa dirigida por Ted Sarandos apuesta por meter a la serie protagonizada por Natasha Lyonne en la ecuación de una operación que tendría como objetivo seguir produciendo historias con Blanc.

Grandes críticas para la tercera parte

Puñales por la espalda 3 ha obtenido reseñas fabulosas por parte de los medios de comunicación especializados. En la web de Rotten Tomatoes, la nueva entrega de la franquicia posee un 95% de críticas positivas y voces reconocidas como el periodista Damon Wise de Deadline, quien apunta que seguramente muchos van a considerarla como la mejor de la trilogía:

«Una inteligente delicia gótica (…) la franquicia Puñales por la espalda vuelve a sus raíces góticas con un invernal whodunit que, al menos para algunos, podría perdurar como el mejor hasta la fecha».