Rian Johnson tiene una nueva película entre manos: ¿un regreso a la ciencia ficción tras Star Wars?

Dentro de una semana, Puñales por la espalda: De entre los muertos llegará a los cines. Y por supuesto, el director Rian Johnson en plena promoción ha hablado de la que posiblemente sea su nueva película: un thriller paranoico con toques de ciencia ficción. Apuesta personal que le devolvería a un género que abandonó con la injustamente infravalorada Star Wars: Los últimos jedi y en el que ya demostró su valía a través de la fantástica Looper. Con el final de trilogía de la saga del detective Benoit Blanc, Johnson se prepara para dejar respirar el formato whodunnit para volver un poco a sus orígenes creativos. Pero ¿qué puede contar el director norteamericano de su nuevo proyecto?

Puñales por la espalda 3 llegará de forma limitada a los cines el próximo 28 de noviembre para después, obtener un estreno en el catálogo de Netflix el 12 de diciembre. Estrategia necesaria si «la gran N roja» quiere optar a las nominaciones de la alfombra roja. Las anterior entrega de la franquicia siguió la misma política y como resultado, Rian Johnson logró una nominación al mejor guion por la primera película (proyectada en cines por Lionsgate) y una candidatura al mejor guion adaptado gracias a la secuela. Antes de afrontar su contrato millonario con el servicio de streaming, firmando dos entregas más tras la proyección, el valorado director estaba en la órbita de Lucasfilm para dirigir toda una trilogía de nuevos largometrajes. Desgraciadamente esa idea se paralizó debido a paciencia de un estudio que no quiere volver a crear un producto audiovisual en cines del que no se sienta orgulloso.

La nueva película de Rian Johnson

Rian Johnson siempre ha sido capaz de explotar proyectos originales que fuesen un poco más allá de la típica incursión dentro del género y desde luego en su nueva película volveremos a ver ese interés autoral por evitar clichés y de paso, reírse de los mismos. Como por ejemplo en la presente saga de Netflix, donde en la primera parte los espectadores iban un paso por delante del detective titular. Algo que habitualmente en el género suele ocurrir al revés.

Ya en octubre, el cineasta anunció su intención de regresar a la ciencia ficción con un concepto que evocaría a la década de los 70. Recientemente y con motivo de la proyección de De entre los muertos en un evento FYC (For Your Consideration), Johnson volvió a profundizar sobre el tema en una entrevista realizada por Steve Weintraub:

«Sí, estoy escribiendo ahora mismo. No es otra de esas (refiriéndose a la saga Puñales por la espalda), estoy escribiendo algo original, una especie de Thriller paranoico. No sé, es raro. Ya veremos», le el realizador a Collider.

Aparte de esta idea de volver a un guion original, Johnson también ha manifestado su deseo de volver a tener una película en cartelera que esté proyectada más que la exhibición reducida de Netflix.

¿De qué trata ‘Puñales por la espalda 3’?

En Puñales por la espalda: De entre los muertos, el detective Benoit Blanc se enfrentará a su caso más difícil hasta la fecha investigando un asesinato imposible en una comunidad religiosa secreta con un claro tono gótico, el cual recuerda un poco a las obras de Edgar Allan Poe.

Benoit Blanc regresa para resolver el misterio más peligroso de su carrera. ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’, llega el 12 de diciembre. pic.twitter.com/e4Y1pdZGkB — Netflix España (@NetflixES) September 2, 2025

Acompañando a Craig, el reparto estelar tiene en esta ocasión a Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott y Cailee Spaeny, entre otros.