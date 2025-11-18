Lista de nominados a los Premios del Cine Europeo 2025: ‘Sirat’ continúa su camino hacia los Oscar

Hace escasos minutos, desde el Alcázar de Sevilla, hemos podido conocer los nominados a los EFA Awards 2025 (Premios del Cine Europeo). Un certamen en el que el audiovisual español está de enhorabuena, pues Sirat, Tardes de soledad y Olivia y el terremoto han entrado en la lista de nominadas que pueden optar a varios galardones. La alegría, ha llegado sobre todo del lado del filme dirigido por Oliver Laxe, recibiendo hasta cuatro nominaciones y postulándose firmemente en su ardua carrera hacia una consideración final en la categoría de mejor película internacional de la próxima edición de los Oscar.

No obstante, al igual que ocurre en la sinuosa senda de la alfombra roja, el favoritismo de estos Premios del Cine Europeo recae sobre la Noruega Valor sentimental. En menor medida, la iraní Un simple accidente (ganadora de la Palma de Oro de Cannes) y el polémico documental franco-tunecino La voz de Hindposeen del mismo modo. Tanto Sirat como Albert Serra y su Tardes de soledad, lo tienen realmente complicado para hacerse con un hueco en un año en el que el cine del viejo continente despliega tal arsenal de títulos. A continuación, repasamos la lista de nominados principales completa de los EFA Awards 2025:

Nominaciones a los Premios del Cine Europeo 2025

Mejor película

Un simple accidente, de Jafar Panahi

Valor sentimental, de Joachim Trier

Sirat, de Oliver Laxe

Sound of Falling, de Mascha Schilinski

La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania

Tardes de soledad, de Albert Serra

Fiume o morte!, de Igor Bezinović

Riefensthal de Andres Veiel

Songs of Slow Burning Earth, de Olha Zhurba

With Hasan in Gaza, de Kamal Aljafari

Arco, de Ugo Bienvenu

Dog of God, de Raitis Ābele & Lauris Ābele

Little Amélie, de Maïlys Vallade & Liane-Cho Han

Olivia y el terremoto invisible, de Irene Iborra Rizo

Los misteriosos cuentos del manzano, de David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar & Jean-Claude Rozec

Mejor dirección

Yorgos Lanthimos por Bugonia

Jafar Panahi por Un simple accidente

Joachim Trier por Valor sentimental

Oliver Laxe por Sirat

Mascha Schillinski por Sound of Falling

Mejor actriz