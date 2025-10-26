‘Sirat’ conquista el Festival de Chicago: la película española impulsa su carrera hacia los Oscar 2026
La cinta española se lleva la máxima distinción en el festival norteamericano
La película española Sirat acaba de dar un golpe de autoridad en el Festival de Cine de Chicago. La cinta dirigida por Oliver Laxe se ha llevado el conocido como Golden Hugo (Hugo de Oro), la máxima distinción de la competencia. Un logro con el que ha destacado entre los 43 largometrajes que competían en el certamen y que desde luego, augura un buen recorrido en el camino hacia las estatuillas doradas del 2026. Porque recordemos que el drama reflexivo en clave de road movie es la apuesta de nuestra academia para competir en la categoría de mejor película internacional de las estatuillas doradas. ¿Conseguirá finalmente hacerse un hueco en entre las cinco historias que competirán en la consideración?
En el complicado camino que el filme de Laxe debe recorrer, se encuentran dos cortes que descartarán a una buena cantidad de filmes de países vecinos. el primero se quedará con diez, de aproximadamente unos 80 filmes y el segundo restará otras cinco. Las rivales más fuertes son la brasileña El agente secreto, la noruega Valor sentimental, la surcoreana No hay otra opción o el documental tunecino, La voz de Hind. Pero si los dos primeros descartes son per se ya complejos, terminar alzándose con el gran premio resulta a día de hoy una auténtica quimera en la que no basta con un gran desempeño, sino que este debe ir acompañado de una carrera promocional a la altura de las circunstancias. La buena noticia para Sirat, aparte de haberse coronado en Chicago, pasa por el gran reclamo que está teniendo fuera de nuestras fronteras. En el pasado festival de Cannes por ejemplo, recibió el Premio del Jurado.
‘Sirat’ conquista Chicago
La sinopsis oficial de Sirat es la siguiente: «Un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. En su viaje terminan juntándose con unos carismáticos raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida».
Actualmente, Sirat está disponible en la plataforma de Movistar Plus. Aunque los más probable es que tras las nominaciones que de seguro tendrá en los Goya, la cinta terminará teniendo una vida extra en la exhibición en salas. Espacio donde ya fue la sexta película más taquillera nacional en España, recaudando casi 3 millones de euros.
Festival de Cine de Chicago: Palmarés completo
Así es como ha quedado el palmarés completo de la competencia internacional de largometrajes en el Chicago International Filme Festival (CIFF):
- Hugo de Oro (mejor película): Sirat
- Hugo de Plata (Premio del Jurado): La voz de Hind
- Silver Hugo (mejor director): Sound of Falling
- Silver Hugo (mejor actuación masculina): Wagner Moura por El agente secreto
- Silver Hugo (mejor actuación femenina) Eszter Tompa por Kontinental ’25
- Silver Hugo (mejor guion): Paolo Sorrentino por La grazia
- Silver Hugo (mejor fotografía): Gergely Pálos por Silent friend
- Silver Hugo (mejor sonido): Sound of falling
- Mención especial: My Father’s Shadow
