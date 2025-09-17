Oliver Laxe: ¿dónde podemos ver sus películas? El director de ‘Sirat’ representará a España en los Oscar

A pesar de la dura competencia, la Academia de cine lo ha tenido muy claro: Sirat de Oliver Laxe representará a España en los Oscar 2026. Un recorrido previsible, sobre todo teniendo en cuenta que el trabajo del realizador de ascendencia gallega fue galardonado en el pasado Festival de Cannes con el Premio del Jurado (ex aequo con Sound of Falling). No obstante, la primera victoria conseguida frente a Romería y Sorda (las otras dos opciones de este año) es igualmente meritoria y la única con una proyección internacional que puede soportar la extensa carrera hacia la alfombra roja.

Sirât, de Oliver Laxe, es la película elegida para representar a España en los Oscar 2026. pic.twitter.com/6e2bLo6nJq — Academia de Cine (@Academiadecine) September 17, 2025

La decisión fue anunciada por Pablo Berger, director de Robot Dreams, desde la propia sede de la Academia. Pero ahora es cuando llega el recorrido más duro, ya que Sirat deberá superar dos filtros con una criba de prácticamente 85 largometrajes, hasta las cinco nominaciones finales a la mejor película internacional. En la anterior edición, Segundo premio no entró ni en la primera preselección. Eso sí, hace dos años pudimos tener un representante en la categoría gracias a La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona. Sin embargo, mientras esperamos la decisión de los académicos de Hollywood, repasamos dónde podemos ver las películas dirigidas por Oliver Laxe, incluyendo por supuesto la radical e hipnotizante triunfadora del día de hoy, Sirat.

Dónde ver las películas de Oliver Laxe

‘Mimosas’ (2016)

Al igual que sucede con Sirat, la ópera prima de Oliver Laxe funciona como una road movie en la que los protagonistas también atraviesan un páramo. Sólo que en el objeto narrativo de la misma, los implicados en la caravana transportan a un anciano y moribundo Sheikh a Sijilmasa. Es la última voluntad del hombre, pero las cumbres escarpadas del Atlas marroquí impiden el deseo del fallecido. Mimosas se llevó el Premio Semana de la Crítica en Cannes y logró las consideraciones del premio Especial del Jurado y Mejor sonido en el festival de Sevilla de cine europeo.

¿Dónde está disponible? Movistar Plus y Filmin

‘Lo que arde’ (2019)

Volviendo al terreno rural, el cual siempre representa un enclave estimulante temáticamente para Laxe, en Lo que arde encontramos a un hombre que acaba de salir de la cárcel tras cumplir condena por haber provocado un incendio. Su hogar es una aldea perdida de Lugo, donde tendrá que volver a convivir con su madre, su perra y sus tres vacas.

Aquí, el realizador de nacimiento parisino volvió a contar con un galardón en Cannes. Concretamente, el Premio del jurado en Un Certain Regard. En los Goya de 2020, Lo que arde tuvo el honor de llevarse la consideración a la mejor fotografía (Mauro Herce) y la mejor actriz revelación para Benedicta Sánchez.

¿Dónde está disponible? Movistar Plus y Filmin

‘Sirat’ (2025)

El fenómeno español autoral del año tiene todas las papeletas para poder tener al menos, una oportunidad de cara a la futura gala de las estatuillas doradas. Lo que parece seguro al menos es que los Goya la tendrán muy en cuenta para las nominaciones, cuyo anuncio se emitirá el próximo 22 de enero.

¿Dónde está disponible? Movistar Plus (desde el 19 de septiembre).