Sirat, la película elegida para representar a España en los Oscar

Sirat, la nueva obra del aclamado director Oliver Laxe, será la candidata española a los Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película Internacional, según anunció este miércoles el director Pablo Berger desde la sede de la Academia de Cine.

La película de Laxe se ha impuesto a dos candidatas de peso: Sorda, dirigida por Eva Libertad, y Romería, de la reconocida Carla Simón. Una decisión que confirma la apuesta de los académicos españoles por el cine de autor y la narrativa visual característica del realizador gallego, quien ya demostró su valía internacional con trabajos anteriores.

Oliver Laxe, conocido por su estilo contemplativo y su conexión profunda con los paisajes rurales, vuelve así a situarse en el epicentro de la atención cinematográfica mundial. El director, que ha sabido conjugar la tradición gallega con una mirada cinematográfica universal, se enfrenta ahora al desafío de conquistar a la Academia de Hollywood.

Sirat deberá superar el primer filtro de la Academia estadounidense para entrar en la codiciada shortlist de diez títulos, el paso previo a la nominación definitiva. Un reto nada sencillo si tenemos en cuenta que el año pasado la candidatura española, Segundo Premio de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, no logró colarse entre las cinco finalistas.

La elección de Sirat representa una clara apuesta por el cine de calidad frente a las producciones comerciales. Los académicos españoles han preferido confiar en la maestría narrativa de Laxe antes que en fórmulas más convencionales.

Los próximos meses serán cruciales para conocer si esta apuesta dará sus frutos y si España volverá a sonar en la ceremonia de los Oscar, que celebrará su 98 edición en 2026.