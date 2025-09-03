Rumbo a la alfombra roja: ¿dónde podemos ver las películas españolas preseleccionadas para los Oscar 2026?

Hace escasas horas, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha comunicado la lista de tres películas españolas preseleccionadas para los Oscar 2026. En un acto comandado por los intérpretes Emma Suárez (Julieta) y Juan Diego Botto (Los aitas), estos han nombrado a Romería, Sirat y Sorda como las tres historias que inician el recorrido hacia una criba final que tendrá como último objetivo, la nominación en la alfombra roja dentro de la categoría de mejor largometraje internacional. El proceso abre un nuevo plazo de votación que terminará el 17 de septiembre, cuando se anuncie oficialmente la cinta elegida para representar a España en la ceremonia de Los Ángeles. Será entonces cuando comience una carrera promocional entre países, donde les tocará escoger a los académicos de la meca del cine, las cinco propuestas finales que tendrán opción a llevarse la codiciada estatuilla dorada. Pero, hasta entonces ¿dónde podemos ver los tres magníficos filmes favoritos de los miembros de la Academia nacional?

Películas españolas: objetivo Oscar 2026

‘Romería’

Incluyendo Romería, la realizadora catalana Carla Simón sólo ha dirigido tres largometrajes. Sin embargo, tanto Verano 1993 como Alcarràs terminaron siendo escogidas para representar a nuestro país en la alfombra roja. Ninguna de ellas pasó el corte como para terminar teniendo una nominación, pero ta sabemos que el trabajo de Simón gusta mucho dentro del ecosistema de la Academia.

Nominada a la Palma de Oro a la mejor película en Cannes, la última entrega de su trilogía sobre la memoria familiar nos presenta a Marina, una joven que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, el cual murió cuando ella era muy pequeña, al igual que su madre, de Sida.

¿Dónde podemos verla? Los cinéfilos están de suerte porque la preselección coincide con su llegada a los cines el próximo día 5 de septiembre.

‘Sirat’

Era de esperar que Sirat apareciese liderando las películas españolas preseleccionadas para los Oscar de 2026. El último trabajo de Óliver Laxe es uno de los títulos mejor valorados del año, generando una profunda conmoción en los espectadores que ya han podido experimentar el tortuoso y angustioso desfiladero por los infiernos de esta especie road movie hipnótica.

¿Dónde podemos verla? Tras arrasar en las salas de de cine cosechando más de dos millones de euros de recaudación, la gran favorita para las películas españolas preseleccionadas para los Oscar 2026 llegará a Movistar Plus el próximo 19 de septiembre.

‘Sorda’

Se llevó el premio del público en la Sección Panorama del Festival Internacional de Berlín y arrasó en el Festival de Málaga, logrando las consideraciones del premio del público, mejor actriz para Miriam Garlo, mejor actor para Álvaro Cervantes (ex aequo con Mario Casas por Muy lejos) y por supuesto, la Biznaga de Oro a la mejor película. El debut en la dirección de Eva Libertad parte del cortometraje homónimo con el que la cineasta ya consiguió una nominación al Goya en dicha categoría. Garlo es una actriz sorda de verdad y su trabajo podría romper un hito al ser la primera persona no oyente en estar nominada en un futuro e hipotético «cabezón» a la mejor actriz.

La trama nos pone en la piel de Ángela, una mujer sorda que va a tener un hija con Héctor, su pareja oyente. En el transcurso del embarazo, las dudas sobre cómo va a comunicarse con su futura descendencia y los miedos propios de la maternidad ponen en jaque a la relación.

¿Dónde podemos verla? Sorda está disponible gratis para los suscriptores de Movistar Plus y también, bajo alquiler o compra en las plataformas de Apple TV, Filmin y Amazon.