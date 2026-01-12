Finn Wolfhard (‘Stranger Things’) confiesa cuál es su próximo proyecto tras el final de la serie de Netflix

La despedida de Stranger Things ha provocado más de una lágrima entre los millones de fans que, tras casi una década, han visto crecer a todos sus personajes. No obstante, el reciente adiós no implica que no vayamos a seguir viendo a las queridas estrellas de la serie de los hermanos Duffer. Millie Bobby Brown va a estrenar Enola Holmes 3 y por ejemplo, Sadie Sink será una de las principales novedades en el reparto de la esperada Spider-Man: Brand New Day. Pero ahora, hemos podido saber que Finn Wolfhard (Mike en la ficción) en cambio, no van a centrarse tanto en el audiovisual y sí, en otra disciplina artística del mismo impacto popular: su grupo de música, The Aubreys.

No, Joe Keery no es el único actor de Stranger Things que brilla también dentro de la industria musical. Finn Wolfhard fundó en 2017 su primera banda, Calpurnia. Y aunque en apenas dos años la banda se disolvió, en 2020 formó The Aubreys, el proyecto de indie-rock con el que el actor ha ido creando toda una comunidad de seguidores, concentrando en Spotify a casi 160.000 oyentes mensuales. Sin embargo, el canadiense de 22 años se focalizará ahora en hacer crecer su vis musical, después de ser uno de los intérpretes que más películas y producciones han combinado con el desarrollo de Stranger Things.

El nuevo proyecto de Finn Wolfhard: la música

Finn Wolfhard debutó en 2016, siendo uno de los niños protagonistas que investigaban la desaparición de su amigo Will, descubriendo por el camino la existencia del tenebroso Mundo del Revés en la primera temporada de Stranger Things. Pero su agenda de proyectos no se quedó a diferencia de Bobby Brown, estrictamente vinculada a la «gran N roja».

Tras su estreno televisivo, Wolfhard fue encadenando papeles en películas de la talla de It, El jilguero o Cazafantasmas: Más allá. El pasado 2025 tuvimos su último proyecto interpretativo, La leyenda de Ochi, mientras que en 2023 debutó como director, dirigiendo Verano infernal junto a Billy Bryk.

En una reciente entrevista con Esquire, Wolfhard ha contado en exclusiva su cambio de rumbo profesional. Asegurando eso sí, aceptar aquellos papeles que le parezcan de verdad estimulantes para su carrera:

«Probablemente haré una pequeña gira con mi banda el año que viene (2026) y lanzaré otro álbum. Tengo música que he compuesto en los dos últimos años y quiero grabar».

‘Stranger Things’ continuará

Mientras Wolfhard permanece implicado en su crecimiento musical, la propiedad intelectual de Stranger Things continuará expandiéndose a pesar del final de su argumento principal. Primero con un documental detrás de las cámaras de la quinta temporada, titulado Una última aventura, cuyo estreno está previsto para el próximo 12 de enero.

Después, Netflix estrenará Relatos del 85 a lo largo de 2026. Una serie animada con los personajes originales, dentro de una aventura que se sitúa cronológicamente entre la segunda y la tercera temporada. Por último y todavía sin nombre oficial, los Duffer han prometido otra serie ambientada en el universo de Stranger Things y centrada en la piedra con la que Vecna consiguió sus poderes. Dicha historia no se situará en Hawkins, ni se desarrollará en la misma década que Stranger Things.