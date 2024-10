7 películas con robots que te devolverán la fe en la inteligencia artifical

En un mundo donde la inteligencia artificial parece dispuesta a revolucionar la forma en la que vivimos, no son pocas las narrativas que en la historia del cine han ido avisando de lo peligroso que puede llegar a ser depender de las máquinas. Desde Alien, hasta Terminator, pasando por relatos recientes como M3GAN, la IA mantiene unas connotaciones negativas en la actualidad que dibujan un panorama desolador. Sin embargo, el celuloide no sólo tiene negatividad frente a la tecnología y una viva prueba de ello es el reciente estreno de Robot salvaje. Una aventura naturalista que habla de la maternidad y de la convivencia a través de su protagonista, 7134 Roz. Por eso, para celebrar la llegada a los cines de este tierno héroe mecánico, repasamos 7 películas con robots que nos robaron el corazón mediante sus buenas acciones y con su aprecio hacia la vida:

7 buenas películas con robots

1-‘El gigante de hierro’ (1999)

Clásico entre los clásicos. No llorar con El gigante de hierro sí que es una buena prueba de humanidad y no el test de Turing. Producida por Warner Bros, la cinta fue la primera película de Brad Bird, un director que años más tarde demostraría su sobrada habilidad en el formato con proyectos icónicos de Pixar como Los increíbles o Ratatouille. No obstante y, a diferencia de sus trabajos para la compañía del flexo, El gigante de hierro no obtuvo un reconocimiento instantáneo. En parte, porque en su año todavía no se había creado la categoría de Mejor largometraje de animación en los Oscar. Hoy en día es una obra de culto para toda una generación de millennials y sin duda, una de las mejores películas de robots del género de la ciencia ficción/fantasía.

¿Dónde está disponible? Movistar +.

2-‘Chappie’ (2015)

Vale, Neill Blomkamp no levantó cabeza desde el éxito de Distrito 9 y puede que Chappie no sea una historia a la altura de su valor como cineasta. Pero eso no quiere decir que su robot titular no sea tremendamente carismático. En un futuro distópico, la fuerza policial ha sido sustituida por unos androides que aplican la ley sin preguntar ni cuestionar a los gobernantes. Aunque cuando uno de estos agentes robóticos es reprogramado, comienza de repente a tomar conciencia sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Una amenaza para el status quo que el gobierno no se puede permitir.

¿Dónde está disponible? Movistar +.

3-‘Big Hero 6’ (2014)

Siendo Marvel propiedad ya de Disney, el cómic de Big Hero 6 se transformó en una de las películas con robots más valoradas de su momento. Ganadora del Oscar en su categoría, Big Hero 6 cuenta la historia de Hiro hamada, quien con la ayuda del robot Baymax y sus amigos, se convierten en una banda de héroes dispuestos a destapar una peligrosa conspiración que se cierne sobre San Fransokyo.

¿Dónde está disponible? Disney +.

4-‘WALL-E’ (2008)

Posiblemente sea una de las primeras cintas que aparecen en nuestro imaginario cuando pensamos en películas con robots. WALL-E no es únicamente un valioso ejemplo dentro de esta clasificación, sino que en realidad podría formar parte de la mayoría de listas de mejores películas de la historia de la animación. En una tierra abandonada debido al maltrato de la humanidad, un solitario robot que se encarga de limpiar el planeta se encuentra un día con una compañía inesperada de la que terminará enamorándose.

¿Dónde está disponible? Disney +.

5-‘Robot Dreams’ (2023)

Nominada en la pasada edición de los Oscar, la película española de Pablo Berger fue una auténtica revolución en el terreno animado. Adaptando la novela gráfica de Sara Varon, Robot Dreams es un estudio de las relaciones humanas, de la amistad y de la soledad derivada de las despedidas. Imposible no querer a sus protagonistas. Especialmente al tierno y fiel Robot que coprotagoniza el relato.

¿Dónde está disponible? Movistar +.

6-‘The Creator’ (2023)

La maravilla técnica creada por Gareth Edwards es lo que seguramente ha llevado al director a comandar Jurassic World: Rebirth. Pero antes, el realizador ya nos dejó una película con robots que estudia una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial. Una historia en la que seguimos a Joshua, un exagente de las fuerzas especiales que tiene la complicada misión de matar al Creador, un misterioso desarrollador que tiene el poder de acabar en cualquier momento con la guerra.

¿Dónde está disponible? Disney +.

7-‘Eva’ (2011)

Debido a los presupuestos tradicionalmente inferiores, España no es un país que tenga muchas películas con robots. A pesar de ello, mucho antes que Robot dreams, Kike Maíllo nos trajo Eva, un relato protagonizado por Daniel Brühl, quien interpreta a un ingeniero cibernético en un futuro donde todas las personas están acompañadas de criaturas mecánicas.