‘M3GAN’ tiene un spin-off en camino: ‘SOULM8TE’, un thriller erótico sobre una muñeca asesina

M3GAN fue uno de los títulos más sorprendentes y lucrativos del 2022. La cinta producida por el sello de terror Blumhouse Productions supuso un nuevo giro de tuerca al género del slasher, actualizando a los nuevos tiempos el cliché de Chucky, el muñeco diabólico. Cambiando de género al antagonista y perfilando su personalidad hacia los males de la inteligencia artificial, los buenos resultados en la taquilla llevaron a que Universal Pictures no tuviese ninguna duda con la filmación de una secuela. M3GAN consiguió recaudar 181 millones de dólares, partiendo un presupuesto reducido de tan sólo 12 millones de dólares. Con esas cifras, además de una continuación, resultaba inevitable que la compañía no expandiese la historia con un spin-off que en este caso, llevará por título SOULM8TE.

Atomic Monster y Blumhouse producirán la historia derivada que se ha descrito como un «thriller erótico» inspirado en películas similares desarrolladas en los 90. Como es el caso de Instinto básico y Juegos salvajes o en filmes anteriores de los 80 de la repercusión de Atracción fatal o Fuego en el cuerpo. Pero claro, en vez de tener a un rol convencional, estaremos cómo no ante un robot con tendencias psicópatas.

¿De qué tratará ‘SOULM8TE’?

Por lo que sabemos, SOULM8TE nos contará la historia de un hombre que adquiere un androide con IA para hacer frente a la pérdida de su esposa recientemente fallecida. En un intento por crear una pareja verdaderamente sensible, sin darse cuenta convierta a un inofensivo robot del amor en un alma gemela mortal.

El encargado de dirigirla será Kate Dolan, quien debutó tras las cámaras en 2021 con You Are Not my Mother. El propio Dolan ha escrito el guion a partir de una historia creada por Ingrid Bisa, Rafael Jordan y el cineasta James Wan. El director es el creador de la compañía Atomic Monster, la otra productora que supervisa el filme junto a Blumhouse. El sello de Wan es responsable de franquicias clave en el cine de terror moderno. Saw, Insidious o The Conjuring son algunas de sus creaciones. Por otro lado, la marca que lidera Jason Blum también ha tenido una poderosa influencia en el desarrollo del género, con obras recientes como el reboot/continuación de la saga Halloween, The Black Phone o la adaptación del videojuego Five Nights at Freddy’s. La suma creativa de ambas produjo el éxito de M3GAN, cuya secuela está programada para el 27 de junio de 2025. Por su parte, Blumhouse está desarrollando la segunda parte de los títulos anteriormente mencionados, aparte de firmar la continuación de El exorcista de la mano de Mike Flanagan.

SOULM8TE todavía no tiene un reparto confirmado, pero todavía tiene un largo periodo de desarrollo hasta que se estrene en los cines el 2 de enero de 2026.

¿Dónde está disponible ‘M3GAN’?

La sinopsis oficial de M3GAN es la siguiente: «M3GAN es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de los niños y la mayor aliada de los padres. Diseñada por Gemma, M3GAN es capaz de escuchar, observar y aprender mientras se convierte en amiga, profesora, compañera de juegos y protectora del niño al que se vincule. Cuando inesperadamente Gemma se convierte en la tutora legal de su sobrina de 9 años, al no saber muy bien qué hacer ni sentirse preparada para ejercer de madre comienza a vincular el prototipo de M3GAN a la pequeña en un intento por resolver ambos problemas. Sin embargo, no tardarán en darse cuenta de las horribles consecuencias de sus actos».

Sabemos que M3GAN 2.0 volverá a contar con Allison Williams y Violent McGraw como protagonistas, sumadas a la voz y cuerpo de la joven Ami Donald, quien da vida a la muñeca. M3GAN está disponible en la plataforma de Movistar +.

El terror: un filón para la taquilla

El terror está viviendo una época de esplendor tanto en la taquilla como en la variedad de sus subgéneros. En los últimos años, en la parte más autoral hemos conocido nombres clave de la talla de Robert Eggers y Ari Aster, quienes se han convertido en cineastas muy a tener en cuenta en el futuro. Del mismo modo, se han recuperado celebradas sagas como Scream, la propia Halloween y El exorcista. La creación de nuevas propiedades intelectuales como M3GAN, Háblame o It Follows suponen una rara avis en el celuloide. Pues habitualmente en los demás géneros abundan las constantes revisiones de historias que ya conocemos. Sin embargo, este mismo año tendremos otras secuelas en cines como Háblame 2 y They Follows.