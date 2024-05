El director Mike Flanagan es el encargado de solucionar el reboot de ‘El exorcista’

A pesar de el fracaso que fue El exorcista: Creyente, Blumhouse parece decidida a revertir el descontento generalizado que provocó la secuela tardía estrenada el pasado 2023. Y la verdad es que su plan no podría ser a priori, más acertado, pues el sello de terror va a invertir en puro talento dentro del género y ahora, el encargado de producir, guionizar y dirigir la futura continuación será el reconocido Mike Flanagan. El cineasta será el encargado de liderar lo que el sello ha llamado «nueva versión radical» de la saga.

La noticia surge justo un mes después de que se informase de las negociaciones avanzadas de Flanagan con el estudio para llegar a un acuerdo. No es de extrañar la necesidad de un salto cualitativo por parte de Universal Pictures con la propiedad intelectual, pues la major invirtió hace casi tres años unos 400 millones de dólares para tener lista una trilogía de largometrajes basados en el universo de la que para muchos, es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. El hombre elegido para aquella era David Gordon Green, quien venía de resucitar la saga de terror Halloween con una trilogía lucrativa para la propia Universal. Green era un hombre de confianza para la compañía y por tanto, poner otro universo del horror en sus manos parecía algo francamente plausible. Sin embargo, después del fracaso comercial y crítico de El exorcista: Creyente se han tomado cartas en el asunto y los planes de proyecto inicial parecen haberse paralizado.

Mike Flanagan: la nueva voz del horror

El fichaje de Mike Flanagan es una gran noticia para el desarrollo de la propiedad intelectual. Por un lado, por el talento innato y demostrable en su filmografía y por otro, porque supone un halo de esperanza en la confianza e interés de las productoras sobre los autores. De aquí a hace un tiempo, hemos visto cómo las grandes franquicias dejaban de apostar por los grandes nombres del panorama, creyendo que el propio interés sobre la historia y los personajes bastaban para captar y retener a la audiencia.

La trayectoria de Flanagan habla por sí sola. El estadounidense está detrás de éxitos televisivos del género como La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor, Misa de medianoche o La caída de la casa Usher. Pero también de largometrajes arriesgados y valorados como Doctor Sueño, secuela de la mítica El resplandor. Esta no es no obstante, la primera vez en la que Flanagan colabora con Blumhouse, pues el sello ha producido tres títulos del realizador. Oculus: El espejo del mal (2013), Hush (Silencio) (2016) y Ouija: El origen del mal (2016), tres películas a las que después del nuevo acuerdo habrá que sumar la franquicia más importante de todo un género. El propio autor explicó lo emocionado que se sentía al poder sentarse en la silla del director en un proyecto así.

«El exorcista es una de las razones por las que me convertí en cineasta y es un honor tener la oportunidad de probar algo nuevo, audaz y aterrador dentro de su universo. Reunirme con mis amigos de Blumhouse, con quienes he realizado algunos de mis trabajos favoritos, sólo hace que esto sea más emocionante», expresaba en un comunicado.

Por su parte, el productor ejecutivo Jason Blum, también se mostró muy entusiasmado con la decisión de poner al frente a Mike Flanagan: «La voz y la visión de Mike son indispensables para los fanáticos del terror y estamos emocionados de darle la bienvenida nuevamente a Blumhouse. Inmediatamente respondí a la nueva visión de Mike del mundo de El exorcista y no puedo esperar a que el público lo experimente».

La edad de oro del terror

A diferencia de otras narrativas, el género del terror si que está experimentando de forma paralela el auge de nuevos autores y voces referenciales con la resurrección de franquicias de otro tiempo. Ahí está el ejemplo del propio Flanagan con historias originales para la televisión y rodando una secuela de El resplandor. El exorcista: Creyente no ha funcionado como se esperaba a nivel de repercusión crítica, pero por otro lado, La primera profecía (precuela de la profecía) ha sido un éxito total. Entre tanto, en los últimos años hemos ido observando como el horror estrenaba cada temporada títulos tan magníficos como The Innocents, Háblame, Black phone o El último late night.

Antes de firmar la nueva entrega de El exorcista, Mike Flanagan estrenará la historia de terror The Life of Chuck y un remake de The Room que se distribuirá vía Youtube.