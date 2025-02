Un reparto de lujo para reinar en Prime Video: el thriller impecable que acaba de estrenar la plataforma

Puede que el auge del streaming haya limitado en gran medida la presencia de ciertos trabajos en las salas. Sin embargo, la aparición de dichas plataformas también han propiciado la llegada de algunas películas que por causas desconocidas, no logran tener una distribuidora que apueste por ellas para proyectarlas en los cines. Así que de no ser por los actuales servicios de vídeo bajo demanda, a día de hoy todavía estaríamos esperando poder ver títulos tan apasionantes como el thriller impecable que acaba de llegar a Prime Video.

Parece extraño, pero después de preestrenarse en el Festival de Cine de Venecia dentro de la competencia por el León de Oro, The Order no ha supuesto un relato atractivo para ninguna distribuidora en nuestro país, aunque en Estados Unidos sí encontró su lugar en los cines el 6 de diciembre de 2024. Porque en realidad, la compañía audiovisual de Amazon tiene los derechos para exhibir esta adaptación de la novela de Kevin Flynn en todos los territorios menos en Norteamérica. Pero ni con esas, la producción canadiense dirigida por Justin Kurzel ha podido terminar siendo proyectada en las salas españolas. Lo cual llama bastante la atención, sobre todo teniendo en cuenta que este thriller impecable cosechó críticas fantásticas tras su paso por el prestigioso certamen italiano. Con una duración de poco más de dos horas, The Order se encuentra de forma exclusiva dentro del catálogo de la marca fundada por Jeff Bezos.

Las críticas al nulo interés que ha tenido la Amazon MGM Studios en intentar darle cabida en nuestros cines, contrasta con el espacio en la cartelera que la empresa sí le dio a Red One. El blockbuster protagonizado por Dwayne Johnson y Chris Evans tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares y sólo logró aunar 185 millones en el box office internacional. The Order debería haber pasado por la cartelera, no obstante tendremos que conformarnos con su recién estrenada presencia en el catálogo del terminal. Disponible desde el pasado 6 de febrero, su presencia está suponiendo un éxito que es pura tendencia, junto a grandes rivales como la tercera temporada de Invencible, la serie documental Real Madrid: Cómo no te voy a querer y la cinta española de terror, El llanto.

¿De qué trata ‘The Order’?

La sinopsis oficial de The Order es la siguiente: «En 1983, una serie de robos de vehículos blindados cada vez más violentos aterrizan a las comunidades del noroeste del Pacífico. Mientras los desconcertados agentes de la ley intentan encontrar respuestas, un agente solitario del FBI, destinado en la tranquila y pintoresca ciudad de Coeur d’Alene, Idaho, cree que los crímenes no son obra de delincuentes comunes con motivaciones económicas».

Uno de los puntos más destacados de este thriller de factura y ejecución impecable reside en su reparto repleto de estrellas. En la cabeza protagonista tenemos a Jude Law, quien viene de un año donde ha debutado en el universo de Star Wars con Tripulación Perdida. Pero, lejos de su luminosa presencia en la franquicia de Disney, el británico se ha desmarcado completamente de sus papeles habituales con la presencia de un policía lleno de matices y de contradicciones. Tras él, conforman el resto del elenco Nicholas Hoult (Nosferatu), Tye Sheridan (El contador de cartas), Jurnee Smollet (Aves de presa), Odessa Young (The Staircase) y Marc Maron (Joker), entre otros.

Esta ola de crímenes reflejados en el libro de Flynn fue llevado al terreno del guion por Zach Baylin, nominado al Oscar al mejor guion original por El método Williams y responsable de otros tratamientos del mundo del libreto, como son la historia de Gran Turismo o Creed III. Eso sí, el primer reclamo autoral de The Order no es otro que la mirada de Kurzel. Tras el tropiezo comercial de la adaptación de Assassin’s Creed, el cineasta australiano recuperó su mejor versión con sus siguientes proyectos; La verdadera historia de la banda de Kelly y Nitram. Ambos thrillers criminales que temáticamente, han encontrado una evolución perfectamente delimitada en este retrato y fiel reflejo de la situación política actual. En 2026, Kurzel estrenará Morning, un relato de ciencia ficción distópico en el que volverá a contar con actores de la talla de Benedict Cumberbatch, Laura Dern, Noah Jupe y Naomi Ackie.

Un thriller impecable

The Order cuenta con un 92% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. La unanimidad de una prensa que la ha encumbrado como una de las grandes ficciones criminales de los últimos años. Una constante tensión de principio a fin que impedirá a cualquier espectador separarse de la pantalla.