Acción sin límites: estas 5 películas te van a encantar si eres un auténtico fan de la saga John Wick

Buenas películas de acción han existido siempre, pero hacía mucho que el género no tenía un exponente tan visceral y brutal como la historia de Baba Yaga. La saga de John Wick cerró su historia principal con una cuarta entrega estrenada en 2023 y aunque se ha especulado mucho con una continuación fílmica, la realidad es que recuperar al personaje principal para la causa va a ser complicado. Entre otras cosas, porque el director Chad Stahelski anda bastante ocupado desarrollando otros proyectos como el esperado anime Lazarus, codirigido junto al creador de Cowboy Bebop, Shin’ichirō Watanabe. No obstante, no seguir la trama principal no implica que este mundo de sicarios y mercenarios vaya a dejar de expandirse hacia nuevas narrativas.

A la miniserie precuela The Continental se sumará este año, el spin-off de Ballerina. Cinta que se centrará en Eve Macarro (Ana de Armas), con una historia cronológicamente situada entre la tercera y la cuarta parte de la saga de John Wick. Por supuesto, a pesar del protagonismo de la actriz de origen cubano, el primer tráiler nos reveló que el personaje encarnado por Keanu Reeves tendría su aparición. Pero todo indica que será una especie de cameo bastante breve. A esto todavía se debe sumar un spin-off sobre Caine (Donnie Yen) y Under The High Table, la nueva serie que se centra en varios clanes de los sicarios de este mundo criminal. Por tanto y con Ballerina prevista para el mes de junio, los fans de la saga de John Wick andan un tanto escasos de acción a raudales y golpes sin miramientos. Por eso, hemos preparado una lista con cinco largometrajes que representan un acierto seguro para cualquier seguidor del universo escrito por Derek Kolstad.

5 películas repletas de acción

1-‘Bullet Train’

No debemos olvidar que la primera película de la saga John Wick, en verdad fue una codirección entre Stahelski y David Leitch. Otro responsable de dobles de acción metido al mundo de la realización, especializándose precisamente en la coreografías y peleas sin concesiones.

Leitch adaptó aquí la novela de Kotaro Isaka con mucho humor y por qué no decirlo, con un Brad Pitt en su salsa. La propuesta es tan trepidante como su premisa. Cinco asesinos a sueldos a bordo de un tren bala comparten la misma misión: recuperar un maletín.

¿Dónde está disponible? Prime Video.

2-‘Nadie’

En esta vorágine de John Wick explotation, Nadie no cuenta con la dirección de ninguno de los responsables tras las cámaras de nuestro Chuck Norris contemporáneo. En cambio, este thriller criminal si tiene en el departamento de guion al propio Kolstad.

Un padre de familia corriente cede una noche ante el chantaje de unos ladrones que entran en su casa. La renuncia a defenderse complicará la relación con su hijo y su mujer, hasta el punto de desatar el lado más oscuro que guarda en su interior.

¿Dónde está disponible? Alquiler (Apple, Rakuten TV, Google Play).

3-‘Atomic Blonde’

Volvemos al cine de Letich en lo que fue, una de las primeras aproximaciones similares a la mitología del asesino a sueldo más letal. En esta ocasión bajo el liderazgo de una Charlize Theron imparable. Basada en la novela gráfica de Antony Johnston y Sam Hart, Atomic Blonde pone su foco en Lorraine Borughton. Una agente del MI6 que debe acudir a la Berlín para investigar el asesinato de un antiguo interés romántico, quien poseía una lista de agentes infiltrados en el Berlín oriental.

¿Dónde está disponible? Prime Video.

4-‘Monkey Man’

El debut en la dirección de Dev Patel estuvo a punto de no suceder. Pero ahí estaba el cineasta Jordan Peele y su productora Monkeypaw Productions para evitarlo. El argumento tiene como protagonista a Kid, un joven que busca venganza por las calles de Mumbai golpe, tras golpe, defendiendo siempre a los desfavorecidos.

¿Dónde está disponible? Prime Video.

5-‘El especialista’

Sí, Leitch ha sido muy recurrente en esta lista. Pero es que sólo él podía marcarse un filme que es un homenaje sincero a especialistas de cine. Basada en la serie homónima creada por Glen A. Larson, Ryan Gosling da vida a un doble de acción que recién salido de un accidente, debe investigar la desaparición de la estrella protagonista de la película en la que trabaja.

¿Dónde está disponible? SkyShowtime y Movistar +.