Chad Stahelski cree que ‘John Wick 5’ podría suceder: «Estamos abiertos a ello»

La respuesta del público y de la crítica a John Wick: Capítulo 4 ha sido abrumadoramente positiva. La cinta producida por Lionsgate lleva en el momento en el que se escriben estas líneas, casi 158 millones de dólares recaudados en la taquilla y la prensa, la ha encumbrado como la mejor de la saga. Por ello, no es sorprendente pensar en la llegada de una John Wick 5 en el futuro, aunque antes la franquicia se expandirá gracias a dos spin-offs: la serie sobre El Continental y Ballerina, la cual estará protagonizada por Ana de Armas. A pesar de su desenlace, el equipo detrás de la franquicia continúa negando que la saga haya llegado a su fin, entre ellos Chad Stahelski, el director que ha narrado los cuatro largometrajes de Baba Yaga.

La conversación se ha producido en el podcast Behind the Screen (vía The Hollywood Reporter). Durante el programa, Stahelski señaló que ninguno de los involucrados ha tenido tiempo de pensar seriamente en John Wick 5, pero que todo podría cambiar si surge la idea adecuada: “Es muy halagador para ellos regresar y, ya sabes, decir ‘queremos más’ y no es solo un robo de efectivo. Es legítimo que la audiencia quiera más. Creo que todos necesitamos ese poco de tiempo para decir ‘Uf. Veamos qué sigue’…si Keanu y yo, dentro de unos meses nos sentamos de nuevo en un bar de whisky en Japón y decimos ‘Si, nunca volveremos a hacer uno de esos’ y luego, de repente, vamos ‘sí, pero tengo una idea’, estamos abiertos a ello”.

Estos comentarios del cineasta van de la mano con lo que ya dijo en su momento el productor Basil Iwanyk en una entrevista reciente con IndieWire, donde el ejecutivo apuntó que a pesar del final ambiguo de la última cinta podría ser un final atractivo para la serie de filmes, el equipo creativo estaría muy abierto a hacer otra película si logran decidirse por la idea correcta: “Sólo a nivel personal, no podemos separar a la banda todavía. Si la película funciona realmente bien y a la gente le encanta, y si hay un germen de idea, la entretendremos. Estamos tan lejos de eso. No estoy diciendo que habrá una secuela de ninguna manera, pero si hay un mundo en el que podamos encontrar una historia, lo exploraremos”.

Iniciada en 2014, la historia de supervivencia, venganza y asesinatos protagonizada por Reeves ha cambiado para siempre el cine de acción, aportando un realismo tremendamente original, gracias a unas coreografías de lucha increíbles. Contando lo que lleva recaudado John Wick: capítulo 4, la serie lleva acumulados unos 746 millones de dólares en la cartelera mundial.