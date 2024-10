Jennifer Aniston y Adam Sandler son los reyes de Netflix con la comedia más divertida del año

Puede que Netflix tenga unas políticas y exigencias de visionado muy estrictas para seguir apostando por una serie o película, pero del mismo modo, los dirigentes de «la gran N roja» saben exprimir a aquellos intérpretes que encandilan a sus suscriptores. De esta forma, son bien conocidos los ejemplos de Rian Johnson y Daniel Craig y el acuerdo multimillonario de seguir expandiendo la franquicia de Puñales por la espalda o el conjunto de largometrajes firmados junto a la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown. No obstante, sin duda el ejemplo perfecto es el de Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Los dos reconocidos actores han colaborado con la marca californiana en más de una ocasión, aunque quizás él es quien se lleva la palma en el ranking de estrella con más proyectos dentro del inmenso catálogo de la plataforma. La relación de Sandler con Netflix se remonta casi a los albores de expansión del modelo de negocio, cuando todavía no se había producido ese «boom» de las empresas de vídeo bajo demanda. La primera incursión del neoyorquino en los contenidos originales de la compañía se produjo en 2015 con The Ridiculous 6. Pero sin embargo, el acuerdo con Sandler para coproducir y protagonizar historias se remonta a un año antes. Relación que se renovaría en 2007 y una tercera vez en el pasado 2020. Así, la corporación fundada por Marc Randolph y Reed Hastings encontró en el cómico, la producción económica de historias que lograban grandes audiencias y Sandler, un espacio seguro que no dependía de su fragilidad para desenvolverse en la taquilla. Si a esto, le sumas la colaboración entre Jennifer Aniston y Adam Sandler, el éxito dentro del abanico de producciones propias está más que garantizado. De este modo, resultaba inevitable que Criminales a la vista no fuese un filón para los suscriptores de Netflix que suelen buscar distracciones ligeras y priorizar el puro entretenimiento.

Adam Sandler y Jennifer Aniston

La inesperada pareja volvió a colaborar en esta propuesta, la cual es en realidad una secuela de Criminales en el mar, estrenada en 2019 en la propia Netflix. La cual, representaba la séptima colaboración del siete veces ganador del premio Razzie con el terminal de transmisión.

La historia original protagonizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler centraba la vida de una pareja de Nueva York que parte hacia unas vacaciones por Europa. Siendo él un policía tremendamente ocupado, el matrimonio por fin iba a poder tener un poco de tiempo con su esposa en calma, pero cuando son los principales sospechosos de un asesinato, estas no serán obviamente unas vacaciones normales. En la segunda parte, la pareja está intentando hacer crecer su agencia de detectives, cuando de repente se ven inmersos en el secuestro de su amigo el maharajá, cuando este celebraba su boda.

Aparte de Jennifer Aniston y Adam Sandler, Criminales a la vista completa su elenco de estrellas con Mélanie Laurent (Malditos bastardos), Mark Strong (Kick-ass), Adeel Akhtar (Four Lions), John Kani (Black Panther), Jodie Turner-Smith (The Acolyte), Tony Goldwyn (El último samurai) y Enrique Arce (La casa de papel).

Criminales en el mar logró 31 millones de visualizaciones en sus primeros tres días y Criminales a la vista no hizo más que aumentar esos números cuando aterrizó en la plataforma. Antes de esta saga, los dos actores habían colaborado en 2011, con el estreno en cines de la comedia romántica Sígueme el rollo.

¿Un acuerdo inquebrantable con Netflix?

El mismo año de Criminales en el mar, Sandler estrenó el que seguramente sea el mejor papel de su carrera: Diamantes en bruto. Pero dicha seriedad y genial performance fue injustamente tratada por los académicos, sin ofrecerle al actor una más que merecida nominación a la estatuilla dorada. A pesar de ello, su explosión interpretativa no le impidió seguir ejerciendo sus papeles humorísticos base, con una especial atención al drama deportivo Garra, con el español Juancho Hernangomez. Tras ello, llegarían Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá, Leo, la propia Criminales a la vista y El astronauta. Lo último que hemos podido encontrar en Netflix es el show de monólogos llamado Adam Sandler: Love You que estrenó el pasado mes de agosto a las órdenes de Joshua Safdie. En el futuro está desarrollando una nueva historia para el streaming en la que estará acompañado ni más ni menos que por George Clooney.

Por otra parte, su compañera de reparto tiene pendiente el futuro estreno de un registro completamente diferente. El drama Out of My Mind que llegará a Disney + el próximo 22 de noviembre.