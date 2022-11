Jennifer Aniston confiesa el verdadero motivo por el que no ha tenido hijos

Jennifer Aniston ha roto su silencio sobre uno de los temas que más dolor le ha causado. La actriz se ha sincerado en su última entrevista con la revista Allure, sobre cuanto sufrió con cada titular que protagonizó de un posible embarazo, así como con las especulaciones, y las preguntas de los periodistas sobre la maternidad.

A lo largo de su carrera, Jennifer Aniston ha protagonizado innumerables titulares del estilo de que no quiso ser madre porque decidió priorizar su carrera o que la causa de su ruptura con Brad Pitt había sido negarse a tener los hijos. Ahora, la actriz se ha sincerado y ha confesado que no ha sido madre porque no ha podido.

«Ese relato de que era egoísta y solo me importaba mi carrera… Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo», se desahoga en su última entrevista. Y añade: «Y ya lo de que la razón por la que mi esposo me dejó, el por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio fue porque no le daba un hijo era una absoluta mentira», afirma en su entrevista con Allure.

Introducing our December cover star, #JenniferAniston.

She has spent most of her adult life in the spotlight, with all its glare. At 53, she opens up about her path to leaving regrets and some deeply personal pain behind. https://t.co/2x254s1EWk pic.twitter.com/Z4WMUTrDDt — Allure (@Allure_magazine) November 9, 2022

«Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera… Estaba intentándolo todo», ha asegurado. «Y habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’», añade la actriz.

«A estas alturas no tengo nada que esconder», sentencia la actriz, que finalmente se ha decidido a dar un paso al frente y contar la verdad. «Siento que estoy saliendo de mi hibernación. El mundo crea historias que no son ciertas, así que yo debo contar bien la verdad».

A sus 53 años, reconoce que ahora se siente aliviada: «El barco ha zarpado, ya no tengo que pensar más en eso. De hecho, siento un poco de alivio porque ahora ya no escucho más lo de ‘¿Puedo tenerlos?’. Ya no tengo ni que pensarlo». confiesa Jennifer Aniston en su entrevista con Allure.

Jennifer Aniston también hizo hincapié durante la entrevista en que: «La deshumanización y el escrutinio al que sometemos a las mujeres es tan absurdo como inquietante». Y añade: «La forma en que me han retratado los medios de comunicación es únicamente un reflejo más de cómo vemos y retratamos a las mujeres en general, en una continua comparativa con un estándar distorsionado de belleza».