Adam Sandler va a estrenar su papel más serio en Netflix: «El director no quería que sonase como yo»

No son pocos los actores especializados en comedia que han brindado interpretaciones excepcionales al realizar su salto al drama. El ejemplo más paradigmático es sin duda, el de Jim Carrey. Acostumbrado a provocar millones de carcajadas en todo el mundo, el canadiense decidió sorprender a toda la cultura cinéfila con personajes como el de El show de Truman, Man on the Moon u Olvídate de mi. Un paralelismo de carrera que también ha sufrido Adam Sandler, quien dentro de poco estrenará el que es sin duda, uno de los papeles más serios de su carrera. Hablamos del drama espacial, El astronauta. Una arriesgada propuesta de ciencia ficción espacial que llegará en pocos días a Netflix.

El pasado 2023, la asociación con el gigante del streaming fue muy productiva (y lucrativa) para ambos. Sandler y Netflix estrenaron Leo, Ni de coña estás invitada a mi bat Mitsvá y Criminales a la vista, aparte del especial de comedia The Improv: 60 and Still Standing. Todo ello forma parte del gran acuerdo que la compañía firmó con Happy Madison Productions, la productora del neoyorquino. No obstante el director de la cinta, Johan Renck, no quería que la actuación del intérprete protagonista se pareciese bajo ningún concepto al resto de sus comedias. Situación que el propio humorista reflejó en la presentación del filme hace un par de días en Los Ángeles.

“Hice lo mejor que pude. No quería que sonase como yo, no quería que hiciera muecas. Fue un proceso difícil”, le explicaba el actor a THR. El cineasta, también lo reflejó en la alfombra de presentación organizada por la “gran N roja”. “No quiero ver nada de Adam Sandler ahí”decía el director. Inmediatamente después, el protagonista bromeaba con que eso era algo que también escuchaba en su propia casa. Renck escogió a Sandler después de una primera reunión y, aunque su posición de humorista pudiese parecer un handicap, el realizador lo vio como una oportunidad única:

“Me gustan mucho los comediantes en papeles serios porque creo que hay algo en el aspecto intrépido de ser un comediante que puedo aprovechar. Muchas veces, cuando eres director, tratas con actores a quienes les hablas sobre cómo quieres hacer una escena y ellos dicen ‘sí, no sé nada de eso’. Los comediantes, como viven la vida en el escenario haciendo el ridículo delante de la gente dicen ‘no tengo miedo a nada’.

‘El astronauta’: ¿De qué trata la última película de Adam Sandler?

La sinopsis oficial de El astronauta que ha compartido Netflix es la siguiente: “Medio año después de una solitaria investigación en los confines del sistema solar, Jakub (Sandler), un astronauta que se da cuenta de que el matrimonio que dejó en la tierra podría no estar esperándole cuando regrese. Desesperado por arreglar las cosas con su esposa, recibe la ayuda de una criatura misteriosa que se encuentra escondida en las profundidades de su nave. De nombre Hanus, este ser trabajará con el piloto espacial para encontrar el sentido de todo lo que salió mal, antes de que sea demasiado tarde para arreglar su situación sentimental.

Además de Adam Sandler, el filme tendrá en su reparto protagonista a Carey Mulligan, quien interpretará a su esposa Lenka y a Paul Dano, actor que ofrece su voz a la criatura en la versión original. Por otro lado, Isabella Rossellini encarna a la oficial superior de Jakub y Kunal Nayyar hace lo propio con el personaje del técnico. Por último Petr Papánek da vida a la versión joven del viajero espacial.

El astronauta llegará a la plataforma de Netflix el próximo 1 de marzo.

Sus otros papeles serios

No es la primera vez que Adam Sandler abandona su faceta más cómica para ponerse serio. El actor de 57 años lo hizo por primera vez en 2002 con Embriagado de amor, ni más ni menos que a las órdenes del mismísimo Paul Thomas Anderson. El siguiente ejemplo, lo encontramos precisamente en Netflix, la que debía haber sido su primera nominación al Oscar, Diamantes en bruto. En 2017 se puso a las órdenes de Noah Baumbach en The Meyerowitz Stories y en 2022, protagonizó junto a Juancho Hernangomez la película Garra.

Se espera que al igual que sus otros proyectos con la plataforma, El astronauta sea un éxito viral para Netflix, ocupando durante varias semanas la lista del contenido más visto a nivel global.