La película ideal para los fans de ‘Cómo conocí a vuestra madre’: el clásico de los 80 que llega a Prime Video

El cine y la televisión viven de sus referentes y si hablamos del terreno de la comedia romántica, está claro que en la industria norteamericana, dicho género se erige sobre dos nombres propios: Sidney Lumet y Woody Allen. Dos adelantados a su época que manejaron entre grises, el amor y la soledad, a través de mitos vivientes del séptimo arte como son El apartamento o Annie Hall. Producciones que de alguna manera, han terminado cimentando el fenómeno de sitcoms como Friends o Girls. Pero más allá de estos dos genios del celuloide, existe una película que acaba de aterrizar en Prime Video sin la que sería imposible entender fenómenos televisivos de la talla de Cómo conocí a vuestra madre. Sí, nos referimos a la icónica, Cuando Harry encontró a Sally.

Estrenada en 1989, la tipología del cine romántico sin excesivas pretensiones ya tenía un recorrido amplio en Estados Unidos desde prácticamente los años 30, con títulos como Sucedió una noche de Frank Capra. No obstante, Cuando Harry encontró a Sally modernizó en cierto sentido un conjunto general de largometrajes que no solían enfrentarse a planteamientos realistas como el de la amistad entre hombres y mujeres. El trabajo de Rob Reiner a partir del magistral guion de la escritora Nora Ephron, rehuía del tópico del amor a primera vista, apoyándose en diálogos ingeniosos y personajes repletos de inseguridades y complejos. Tanto es así que a día de hoy, la película sobrevive como una radiografía moderna que encandilará a todos aquellos acólitos de Friends o de Cómo conocí a vuestra madre. Teniendo esta un punto de encuentro fundamental en el valor de la amistad, el acompañamiento y en definitiva, el amor.

¿De qué trata ‘Cuando Harry encontró a Sally’?

Disponible desde hoy en mismo en Prime Video, Cuando Harry encontró a Sally nos presenta a Harry Burns y Sally Albright, dos jóvenes universitarios que se conocen fortuitamente un día y que terminan conectando al hablar sobre sus posiciones en lo que respecta a la amistad entre hombres y mujeres. Aunque sus opiniones son contrarias, ambos terminan manteniendo el contacto y la amistad durante años.

Por supuesto, más allá del talento literario de Ephron y del buen hacer de Reiner tras las cámaras, el encanto de esta cinta nominada al Oscar al mejor original pasa por la química entre sus dos actores protagonistas; Meg Ryan y Billy Crystal. Él no mantuvo después un recorrido dentro del género, pero Ryan se convirtió en una de las grandes musas de este tipo de historias con títulos notorios como Joe contra el volcán, Hechizo de un beso, Algo para recordar o Tienes un e-mail.

Tras ellos, el elenco secundario se conformó con Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford y Lisa Jane Persky. Aparte de Prime Video, Cuando Harry encontró a Sally está disponible también en Movistar Plus y Filmin.

Una película que los fans de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ adorarán

Su llegada a Prime supone una oportunidad perfecta, tanto para volver a ver la que es a todas luces una comfort movie de manual, como para ver pro primera vez un tipo de película que se conecta temáticamente a la perfección con Cómo conocí a vuestra madre.

Ambas exploran la idea y el desarrollo de la amistad, las relaciones fallidas, la soledad y la amistad para con el sexo opuesto.