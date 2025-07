La obra maestra que regresa hoy a Filmin: tienes que verla al menos una vez en la vida

Por mucho que hoy se hable del desempeño de filmes como Parásitos (2019), Anora (2024) u (2023), hace mucho que el cine no se encuentra con uno de esos títulos incontestables que se quedan para siempre en la memoria colectiva de los espectadores. Porque más allá del impacto de la taquilla o de la cantidad de estatuillas doradas en su vitrina, existen historias que en la actualidad todavía funcionan como faros de luz para toda una legión de nuevos cineastas. Y ese es precisamente el caso de la obra maestra que regresa hoy a Filmin. Una cinta que con su más de medio siglo de existencia sigue vigente y se siente, extrañamente moderna gracias a su fantástico guion. Sí, por supuesto hablamos de El apartamento (1960). La obra maestra de Billy Wilder que hasta este momento únicamente podíamos encontrarla en formato físico y vía alquiler o compra en Apple TV +, Amazon y Rakuten TV.

Por aquel entonces, la factura de un trabajo como El apartamento no sorprendió a nadie. Entre otras cosas porque cuando se estreno en la recién iniciada década de los 60, Wilder ya era un genio titánico para una industria a la que ya le había regalado otras piezas imborrables desde que comenzó a asumir su papel de director entre los años 40 y 50. Perdición (1944), Días sin huella (1945), El crepúsculo de los dioses (1950), El gran carnaval (1951), Sabrina (1954) o Con faldas y a lo loco (1959) son sólo algunos de esos relatos inconfundibles sin los que no se entendería la comedia romántica moderna, ni el cine negro o el thriller. No obstante, otro de los grandes méritos de su desempeño en la alfombra roja de la Academia reside en los rivales que tuvo en la que fue la 33ª edición de los Oscar. El apartamento se llevó cinco estatuillas doradas (mejor fotografía (blanco y negro), montaje, guion original, dirección artística, dirección y mejor película) frente a proyectos de la talla de Espartaco, El fuego y la palabra y la Psicosis de Alfred Hitchcock, la cual se fue de vacío.

Con tres millones de dólares de presupuesto en su época, su desempeño en la taquilla internacional fue francamente bueno, con una recaudación global 24 millones y medio de dólares. Una aceptación generalizada y un reclamo nacido de la presencia de sus estrellas en el cartel y de la asociación literaria de Wilder con el también guionista I.A.L. Diamond, con quien firmó un dúo de escritura magnífico que se tradujo en la ejecución de algunos de los largometrajes más relevantes de Wilder.

¿De qué trata ‘El apartamento’?

La sinopsis oficial de esta obra maestra que aterriza en Filmin es la siguiente: «C.C. Baxter es un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de seguros en Manhattan. Está soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas. Él, tiene la esperanza de que estos favores le sirvan para mejorar su posición en la empresa.+, pero la situación cambia cuando se enamora de una ascensorista que resulta ser la amante de uno de los jefes que usan su apartamento».

Con sus dos horas de duración y aunque parezca un topicazo, El apartamento es una de esas películas que uno debe ver una vez en la vida, a partir de un libreto vigente que de filmarse en la actualidad, funcionaría igual de bien. Abrazando temas como el sueño americano, la tiranía y la explotación opresora que recae sobre un protagonista que acepta su condición de oprimido si este, tiene recompensa. Por supuesto, para alguien tan hilarante como Wilder, el amor de un corazón melancólico es la clave para filmar una pieza inusitadamente alegre. En el casting, el eterno Jack Lemmon comanda y la carismática Shirley MacLaine afina el apartado más sentimental y sentido de El apartamento. Fred MacMurray, Ray Walston, Eddie Adams y Jack Kruschen completan el reparto secundario.

Una obra maestra que vuelve a Filmin

El apartamento es la última obra maestra que llega a una Filmin acostumbrada a regalarnos el mejor cine clásico. Por eso, está disponible desde hoy mismo con la suscripción a la plataforma, junto a otros trabajos de Wilder como Fedora (1978), Primera plana (1974), En bandeja de plata (1966) o Uno, dos, tres (1961).

Junto a El apartamento, Filmin recibe paralelamente otros tres largometrajes de Wilder; Con faldas y a lo loco, Irma la Dulce (1963) y La vida privada de Sherlock Holmes (1970).