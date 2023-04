El guionista y director Paul Schrader «pasa» de los Premios Oscar

Aparte de por ser uno de los mejores guionistas de la historia del cine reciente y un director en alza, Paul Schrader se caracteriza por no tener absolutamente ningún pelo en la lengua. Desde criticar ferozmente Cry Macho, la última cinta dirigida por Clint Eastwood hasta poner por los suelos la controvertida Babylon. Por eso no es de extrañar que cada vez que el escritor de Taxi driver habla, sube el pan. En este caso el “palazo” le ha tocado a la Academia de cine mientras Schrader charlaba con el actor Oscar Isaac. Para el artista, las entregas de premios representan una medida desenfocada del éxito de una carrera.

“Es difícil no sentirse bien cuando la gente dice cosas bonitas, inclusos cuando piensas que están equivocadas. Por otro lado, recuerdo haberle dicho a Scorsese hace años, porque Marty tenía un deseo muy fuerte de ganar un Oscar, y debería haberlo hecho por algún de sus películas, pero no lo hizo y por eso, estaba irritado”, recordaba Schrader. Este finalmente aconsejo al director de Uno de los nuestros que si su prioridad era ganar un Oscar, tendría que revisar el conjunto de sus prioridades.

No es de extrañar la poca simpatía que el escritor profiere a los Oscar, ya que a pesar de ser el autor de algunos de los mejores guiones de la filmografía de Scorsese, el estadounidense obtuvo su primera nominación a las codiciadas estatuillas en 2019, cuando entró en las consideraciones de mejor Guion Original de 2019 gracia a El reverendo: “No la he visto (la gala) en 10 o 15 años. Todavía vote, aunque esta vez creo que me abstuve en el 80 por ciento de los votos”. Schrader explicó que sólo vota una categoría si uno de los nominados destaca y no siente la necesidad de participar a pesar de la importancia de la ceremonia para la industria cinematográfica:

“Si miro cinco nombres y digo ‘no estoy realmente loco por ninguno de estos, abstenerse, abstenerse, abstenerse. Porque es una parte tan importan de la materia prima económica de nuestro negocio…la Academia se metió en un lío terrible al construir ese enorme museo y endeudarse a sí misma, por lo que ahora tienen que seguir averiguando cómo lograr que más y más personas vean los Premios”.

Paul Schrader estrenará su próxima película El maestro jardinero el 9 de junio de 2023.