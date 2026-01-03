5 películas para niños completamente gratis en el streaming: lo mejor del mundo de la animación

Tras la Nochebuena y las uvas de fin de año, las Navidades entran en su recta final. Una que terminará cuando la mañana del 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, los más pequeños abran sus regalos con ilusión. Pero hasta entonces, el mundo de los adultos y el de los infantes vive un periodo en el que los primeros deben mantener en buena parte su jornada laboral, mientras que los segundos todavía tienen por delante varios días de vacaciones. La solución, aparte de poder jugar con sus juguetes, pasa por el cine de animación como entretenimiento fundamental para pasar estas largas tardes. Por eso, hoy traemos 5 películas para niños que pueden verse gratis en la plataforma de streaming de RTVE Play:

5 películas para niños: gratis en el streaming

1-‘Shrek’

Parece mentira, pero la primera parte de esta sátira del mundo mágico de los cuentos ya tiene casi un cuarto de siglo de vida. Sin embargo e independientemente de dicha antigüedad, Shrek sigue siendo una historia que encandila tanto a mayores como a pequeños. Además en el servicio de vídeo bajo demanda de Televisión Española también se encuentra la secuela y la tercera parte.

Les encantará si…no pueden evitar desternillarse con los personajes secundarios divertidos

¿Hasta cuándo está disponible? 11 de enero

2-‘Cómo entrenar a tu dragón’

El año pasado pudimos presenciar el live action. Pero no nos engañemos, nada como la original. Cómo entrenar a tu dragón es posiblemente la franquicia más regular de DreamWorks siendo en su momento, un hito comercial para la taquilla que obtuvo el beneplácito de la crítica especializada. Una historia cargada de emoción, con un mensaje antibélico que representa, una de las mejores opciones en esta lista de películas para niños que RTVE Play ofrece gratis en el streaming. Del mismo modo que ocurre con la saga del ogro verde, la plataforma tiene las dos posteriores entregas.

Les encantará si…les apasionan las historias de aventuras y amistad

¿Hasta cuándo está disponible? 11 de enero

3-‘Lluvia de albóndigas’

Mucho antes de encandilar a miles de cinéfilos con La Lego película y de guionizar Spider-Man: Un nuevo universo, Phil Lord y Christopher Miller adaptaron el libro superventas infantil de Judi Barret. Una simpática burla a las películas de catástrofes en la que lo que se cierne sobre los personajes no es una invasión extraterrestre o una inundación, sino cantidades ingentes y gigantescas de comida.

Les encantará si…les chiflan las historias cargadas de inventiva y originalidad

¿Hasta cuándo está disponible? 29 de enero

4-‘Los Croods’

Chris Sanders, el codirector de Cómo entrenar a tu dragón, se asoció en esta ocasión con el realizador Kirk DeMicco para traernos esta aventura prehistórica en la que una familia debe buscar un nuevo hogar tras un terrible terremoto. En el reparto de voces original, el casting contó con las interpretaciones de figuras tan conocidas como Nicolas Cage, Emma Stone y Ryan Reynolds.

Les encantará si…disfrutan de sagas familiares como La edad de hielo

¿Hasta cuándo está disponible? 8 de enero

5-‘Mascotas 2’

Las películas de niños siempre ganan con la presencia de animales y en este caso, esta opción gratis en el streaming cuenta con una ingente cantidad de ellos. Mascotas 2 sigue las aventuras del perro Max, el cual deberá aprender a dominar sus miedos e iniciar una peligrosa misión para liberar a un tigre blanco de unos malvados artistas circenses.