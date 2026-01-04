La nueva y taquillera entrega de ‘Predator’ ya tiene fecha de estreno online: es la mejor de la saga

El cine de 2025 no logró remontar los números de la taquilla previos a la pandemia. En cambio y como casi todos los años, ciertos títulos destacaron en todo el mundo, consiguiendo unos números encomiables en un box office que no pasa por su mejor momento. En apenas 15 días, Avatar: Fuego y ceniza casi alcanza los 900 millones de dólares, mientras que otras opciones como Zootrópolis 2 rompieron todos los récords con unas cifras superiores a los 1.300 millones recaudados. Lejos de estos apoteósicos números se encuentra la nueva Predator: Badlands, una entrega que ya tiene fecha de estreno online y cuyo éxito actual pasa por haberse convertido recientemente, en la historia del cazador extraterrestre que más gente ha logrado reunir en las salas de cine.

Su llegada a los cines españoles el pasado 11 de noviembre supuso, el debut en la gran pantalla de Dan Trachtenberg con la franquicia. Y esto no quiere decir, ni mucho menos, que el realizador norteamericano un novato en el universo de esta propiedad intelectual. Trachtenberg es responsable de la celebrada Predator: La presa, la cual fue directa a las plataformas y, también de la producción animada, Predator: Asesino de asesinos. Currículum fílmico que le permitió la confianza de la casa del ratón para firmar una ambiciosa trama que por primera vez, ponía el foco protagonista en la criatura creada por Stan Winston. Ahora, dos meses después de cosechar 184 millones de dólares en el patio de butacas internacional, la nueva aventura de Predator llega al formato online, acechando a todos los suscriptores de Disney Plus. ¿Conseguirá ser un éxito también en el terreno de las marcas de vídeo bajo demanda?

La nueva ‘Predator’ ya tiene fecha online

Predator: Badlands nos pone en la piel de un marginado Predator del clan Yautja, quien rechazado por los suyos, decide poner rumbo a uno de los planetas más peligrosos de la galaxia. Pues allí se esconde, la presa más temida de todas que le devolvería el respeto de su familia. Sin embargo por su peligroso camino se cruzará una sintética androide llamada Thia, siendo esta una pieza clave en la caza de su objetivo.

Por el momento, todavía se desconoce la fecha exacta de su llegada gratuita al catálogo de Disney Plus. Lo que sí sabemos es que la nueva Predator tiene su fecha online localizada el próximo día 6 de enero, entrando de lleno en el mercado de compra o alquiler, vía otros canales de streaming como Amazon Prime Video.

Una entrega «made in Star Wars»

Como ya hemos apuntado al inicio del presente artículo, la nueva entrega de Predator podría aumentar sus ingresos todavía más gracias a las opciones de alquiler y compra digital. Sobre todo, teniendo en cuenta su enfoque blockbuster, donde se rompe diametralmente la dinámica clásica de la saga en la que el protagonista debe intentar sobrevivir al depredador de turno.

En Predator: Badlands empatizamos por primera vez con la raza, en una historia que poco tiene que ver con el título original de 1987, su secuela ubicada en la ciudad de Los Ángeles o los crossover que enfrentaban a la criatura contra el Alien de H.R. Giger. La aventura de ciencia ficción de Trachtenberg se siente como una historia más cercana a Star Wars que a la idiosincrasia propia de su franquicia. Algo que no resta su potencial uso de las increíbles secuencias de acción, ni el carisma de Dimitrius Koloamatangi, el actor que se esconde tras el nuevo Predator y la versatilidad de Elle Fanning, su contrapartida interpretativa.