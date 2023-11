Si eres fan de Friends esto te va a gustar: así serían los actores de pequeños según la IA

Friends es un clásico de la televisión. El primer capítulo se emitió el 22 de septiembre de 1994 en la cadena NBC y la serie llegó a su fin en 6 de mayo de 2004. La trama de la serie se centra en la vida de un grupo de amigos, compuesto por Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani, que comparten sus experiencias en la ciudad de Nueva York.

¿Alguna vez te has preguntado cómo serían los actores de pequeños? La Inteligencia Artificial los ha recreado, y el resultado es muy realista. Una publicación que no ha tardado en hacerse viral en Instagram, sobre todo después del fallecimiento de Matthew Perry.

Las imágenes tienen un nivel de detalle asombroso, incluyendo aspectos menos conocidos de los personajes, como el hecho de que Monica había tenido sobrepeso en su infancia. Cada imagen refleja de manera precisa la personalidad y la apariencia distintiva de cada uno de los protagonistas de la serie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FRIENDS ❤️ (@sarcastically_you)

Curiosidades de ‘Friends’

Aunque el título se ha convertido en un ícono en la actualidad, los creadores originalmente no tenían la intención de que la serie tuviera una sola palabra. Inicialmente, plantearon varios nombres, como ‘Friends Like Us’, ‘Six of One’ e ‘Insomnia Cafe’. Después de que la NBC comprara el piloto, el título cambió varias veces. Finalmente, cuando se estrenó el primer episodio en septiembre de 1994, se acortó simplemente a ‘Friends’.

Aunque la serie trata sobre seis amigos que viven en la ciudad de Nueva York, ‘Friends’ nunca fue rodada allí. De hecho, la producción se llevó a cabo en los estudios de la Warner Bros en Los Ángeles. Únicamente las tomas exteriores del edificio de ‘Friends’ fueron grabadas en Nueva York, concretamente en la esquina de las calles Bedford y Grove.

En la serie, cuando el personaje de Phoebe estaba a punto de tener trillizos, Lisa Kudrow, la actriz que interpreta a Phoebe, estaba embarazada en la vida real. Durante un episodio especial de flashbacks, Lisa comentó que los creadores de la serie no estaban conformes con ocultar el embarazo, ya que habría sido complicado mantener la continuidad, por lo que decidieron incorporar su embarazo en la trama de la serie.

James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther, obtuvo el papel debido a su experiencia en el manejo de una máquina de café expreso. Antes de unirse a ‘Friends’, trabajó en una cafetería en Hollywood hasta la cuarta temporada de la serie.