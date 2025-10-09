Una nueva estrella para el universo fílmico de Los Beatles: Sam Mendes encuentra a su Linda McCartney

2028 será el año fílmico de Los Beatles, pues Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon contarán con toda una tetralogía de películas que seguirá el nacimiento y auge de la banda, bajo la perspectiva de cada una de las estrellas del mítico grupo de Liverpool. El proyecto es en su propia idiosincrasia, una vorágine de expectación. Pero por si la esencia del material no fuese per se, lo suficientemente estimulante, el equipo detrás de este conjunto de largometrajes reúne a lo mejorcito de Hollywood y del séptimo arte británico. Ahora, la última incorporación es otro fichajazo titánico para el cosmos musical de «The Fab Four»: la cuatro veces nominada al premio de la Academia, Saoirse Ronan.

El casting para representar las cuatro películas de Los Beatles no termina en la simple decisión de escoger los rostros que encarnarán a McCartney y compañía. Aunque como no podía ser de otra forma, estos son los protagonistas absolutos de la saga. Y para el casting, Sony Pictures se ha centrado en escoger a perfiles que ya mantienen estatus de estrellas internacionales. Paul Mescal (Gladiator II) será Paul McCartney, Harris Dickinson (Babygirl) dará vida John Lennon, Joseph Quinn (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos) se pondrá en la piel de George Harrison y finalmente, Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin) asumirá el rol de Ringo Starr.

Paralelamente, la producción ha ido acumulando rumores sobre la incorporación de varias intérpretes que darían vida a los intereses románticos de la banda. Desde el hipotético fichaje de Anna Sawai como Yoko Ono a una Aimee Lou Wood que podría ser Patti, la esposa de Harrison. Sin todavía una confirmación por parte de la major nipona, la supuesta elección del casting de Los Beatles con Ronan en el papel de Linda McCartney (Eastman fue su apellido de soltera) ha entusiasmado a los fans, pues Ronan es uno de esos jóvenes talentos de la industria que ha destacado siempre por concedernos papeles memorables.

Los Beatles: Linda McCartney

La incorporación de Saoirse Ronan marca el reencuentro con Mescal, actor con el que coprotagonizó Foe en 2023. Linda conoció a McCartney en 1967 durante un trabajo fotográfico en Londres y, poco después en la fiesta por el lanzamiento del álbum SGT. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Se casaron en 1969 y poco después de la separación de los Beatles, comenzó a grabar música con Paul como parte de Wings y para el disco en solitario de McCartney, Ram.

Todavía desconocemos ni cómo ni cuanto las películas explorarán la vida posterior a la disolución de la banda. Sin embargo, tal y como supuestamente relata el documental Man on the Run (todavía sin fecha de estreno en España), Linda fue una pieza fundamental en la carrera de Paul tras la separación.

Saoirse Ronan: la eterna nominada

Desde que apareció en El novio de mi madre, Ronan ha sido una de esas actrices icono de toda una generación de nuevas estrellas. La irlandesa ha estado nominada a las estatuillas doradas por su desempeño en Expiación, más allá de la pasión, Brooklyn, Lady Bird y Mujercitas. El año pasado estreno Blitz y en 2026 se pondrá a las órdenes de Sean Durkin en Deep Cuts.

Las cuatro películas de Los Beatles estarán dirigidas por Sam Mendes, responsable de American Beauty y Camino a la perdición.