Los Beatles son uno de los grupos más importantes de la historia de la música, y no cabe duda de que muchas de sus canciones perdurarán para siempre en la memoria de todos. Los hayas vivido o no, seguro que te sabes más de uno de sus temas, al menos el estribillo. Hoy nos gustaría mostraros algunas de las canciones más famosas de los Beatles, son solo 10 pero podrían ser muchas más.

La banda que lideraron John Lennon y Paul McCartney, y bien secundados por Ringo Starr y George Harrison, llevaron el fenómeno fan a otro nivel convirtiéndose en la banda de pop más exitosa de todos los tiempos.

Después de dejar cientos de canciones para la posteridad, que han sido versionadas por otros a lo largo de la historia, los años de fama dejaron mucha huella entre los componentes del grupo que poco a poco se fueron distanciando. El 31 de diciembre de 1970, Paul McCartney interpuso una demanda de disolución de la banda que continuó con disputas legales hasta el 75, y que supuso la separación total del mejor grupo de la historia.

Estas son las canciones más famosas de los Beatles

1. “Let it be”

Quizás sea la canción más conocida de todas cuantas han escrito los Beatles, sin duda una de las más identificativas con su estilo y lo que transmitían. La compuso Paul McCartney y se lanzó como sencillo en el mes de marzo de 1970.

Curiosamente fue una de las últimas canciones que sacaron los Beatles, que siempre será recordada como el punto y final a una trayectoria que nadie imaginó al inicio de su recorrido musical.

2. “Here comes the sun”

George Harrison fue el autor de esta canción, que se publicó dentro del álbum Abbey Road en el año 1969. Es una de las más famosas de las escritas por Harrison para el grupo.

La estrecha amistad de Harrison con Eric Clapton supuso que en este álbum -para muchos críticos el mejor de la banda británica- pudiera publicar dos de sus mejores temas: «Here come the sun» y «Somenthing».

3. “Hey Jude”

Publicada en agosto de 1968, fue el primer single del sello discográfico del propio grupo, Apple Records. En un principio se llamó “Hey Jules” ya que era un tema para Julian, el hijo de de John Lennon, que no estaba bien tras el divorcio de sus padres.

Este sencillo es uno de los más exitosos de la banda que ha conseguido vender más de 8 millones de copias a lo largo de la historia y se trata de una de las canciones mejor valoradas por los críticos que la sitúan como una de las más exitosas e importantes de todos los tiempos.

4. “Yesterday”

Este tema se grabó en el año 1965 para el álbum Help! y fue compuesta por Paul McCartney. Figura en el Libro Guinness de los Records como la canción con más transmisiones en la radio de todo el mundo.

Hubo una gran disputa por la autoría de la canción. En el año 2002, McCartney intentó invertir los créditos para que se leyeran «McCartney/Lenon», pero Yoko Ono, viuda de Lenon, se negó.

5. “Help”

Es un tema compuesto por John Lennon que fue sencillo del álbum homónimo y también el tema principal de la película del mismo título.

Se trata de una de las canciones favoritas de John Lenon, que siempre confesó que la escribió cuando los Beatles alcanzaron fama mundial con gran velocidad. Ha sido versionada por bandas como U2, Bon Jovi o Noel Gallagher.

6. “All you need is love”

Compuesta por John Lennon, la banda la interpretó por primera vez Our World, la primera transmisión global de televisión vía satélite que fue seguida por más de 400 millones de personas en 26 países.

7. “Yellow Submarine”

Este tema es de 1966 y se dice que Paul McCartney lo escribió una noche en su cama mientras estaba en esa fase entre dormido y despierto, le vino la idea a la cabeza y nunca le ha encontrado explicación.

Una de las canciones más famosas de los Beatles que supuso la primera, y única canción, cantada por Ringo que llegó al número 1 de las listas de ventas.

8. “Lucy in the sky with diamonds”

Escrita por John Lennon, esta canción se publicó en el año 1967 dentro del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Llena de psicodelia, en un viaje fantástico por un mundo de flores, Lenon y la banda, jamás acreditaron que la canción se escribió en honor a la droga del momento: el LSD.

9. “Come together”

Incluida dentro de “Abbey Road”, fue escrita por John Lennon aunque habitualmente en los créditos de autoría también aparece McCartney. Fue demandada por plagio en 1973 por la editora de discos de Chuck Berry.

10. “Love me do”

Este tema fue compuesto por John Lennon y Paul McCartney y se lanzó como sencillo en el año 1962. La canción fue grabada hasta en tres ocasiones diferentes con tres baterías distintos: Peter Best, Ringo Starr y Andy White. La versión que se publicó en Please, Please, Please, fue la interpretada por Ringo.