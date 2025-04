La CinemaCon presenta a los cuatro de Liverpool: estos son los actores que darán vida a Los Beatles

No es ninguna sorpresa pues es algo que sabíamos desde el inicio del 2024. Sin embargo, la noticia de hoy supone la confirmación oficial del nacimiento de un nuevo universo de películas sobre los cuatro de Liverpool, presentadas en sociedad ante los asistentes de la CinemaCon 2025. El evento ha ofrecido imágenes promocionales de varios estrenos y revelado por otra parte, el título oficial que tendrá la nueva cinta de Spider-Man 4. Y es que Sony Pictures tenía mucho que mostrar en esta feria anual celebrada en Las Vegas. Aunque su plato fuerte era por supuesto, enseñar la primera imagen en conjunto de los actores que darán vida a Los Beatles en la saga de filmes que dirigirá el cineasta Sam Mendes.

El dos veces ganador del Oscar por American Beauty (1999) es un fan acérrimo de la banda y claro, como todo acólito de la Beatlemanía, sus ambiciones como realizador no podían quedarse en un único largometraje. Así, el británico supervisará lo que hace escasas horas se ha presentado junto a la confirmación de los actores, como The Beatles-A 4-film Cinematic Event. Cuatro películas, cada una de ellas protagonizada cada uno de los miembros del legendario grupo de música. El proyecto no podía llegar en un momento más adecuado, con un Hollywood volcado en la tendencia hacia los biopics musicales y la elección de su reparto claramente, refleja lo que parece una apuesta seria y convincente sobre el futuro de una franquicia que es en sí misma. Un reclamo para cualquier melómano y cinéfilo que se precie. A priori, la idea del estudio es la de estrenar las cuatro películas en el mismo año: 2028. Con todo ello, la conferencia ha compartido la instantánea inicial de un casting repleto de estrellas.

Los actores de Los Beatles

Paul Mescal será Paul McCartney

Es sin duda, uno de los actores más conocidos que van a representar al conjunto de Los Beatles. El gran público lo conocerá seguramente por su reciente aparición en Gladiator II, pero este irlandés es un referente dentro de la industria independiente. Saltó a la fama con la serie de Normal People (2020) y con AfterSun (2022), obtuvo su primera nominación al Oscar. Junto a Timothée Chalamet, posiblemente sea la joven promesa interpretativa de la industria. En 2025, lo veremos protagonizando la adaptación de Hamnet que prepara Chloé Zhado y The History of Sound.

Barry Keoghan será Ringo Starr

Keoghan es otro de esos talentos emergentes de la industria. Recibió su primera nominación de la Academia por Almas en pena de Inisherin (2022) y a su corta edad, ya ha trabajado a las órdenes de cineastas como Yorgos Lanthimos, Christopher Nolan, Martin McDonagh o Andrea Arnold. Además, parece bastante claro que será el futuro Joker al que Robert Pattinson deberá enfrentarse dentro de la saga iniciada con The Batman (2022). Mucho antes de asumir el desempeño de ser Starr, a Keoghan lo veremos en la película de Peaky Blinders, en Hurry Up Tomorrow, y las adaptaciones literarias de Crime 101 y Amo Saddam.

Harris Dickinson será John Lennon

Dickinson no ha obtenido todavía el reconocimiento que sí poseen el resto de sus compañeros actores con los que plasmará la leyenda de Los Beatles en la gran pantalla. No obstante, eso no quiere decir ni mucho menos que este intérprete de 28 años no goce de una experiencia más que justificada para desempeñar el papel de John Lenon. A Dickinson lo hemos visto en superproducciones comerciales de la talla de Maléfica: Maestra del mal (2019) a piezas autorales como la ganadora de la Palma de Oro de Cannes, El triángulo de la tristeza (2022). El pasado año pudimos verle coprotagonizar junto a Nicole Kidman la comentada Babygirl de A24.

Joseph Quinn será George Harrison

Rival de Mescal en Gladiator II y nuevo Johnny Storm en Los cuatro fantásticos: Primeros pasos, la vida profesional de Joseph Quinn ha cambiado por completo desde que se puso en la piel de Eddie Munson para la cuarta temporada de Stranger Things. En 2024 acompañó a Lupita Nyong’o en la precuela Un lugar tranquilo: Día 1 y este mes, estrenará lo nuevo de Alex Garland, Warfare: Tiempo de guerra. Recientemente, Marvel anunció que su personaje también estaría presente en Avengers: Doomsday, aparte de formar parte de la despedida de la quinta temporada de Stranger Things.