Día Internacional de los Beatles: qué fecha es, el 6 de julio, 10 de julio o 16 de enero

Los Beatles alcanzaron un auge significativo en un periodo histórico de gran turbulencia. No sólo revolucionaron la música, sino que también se convirtieron en símbolos culturales y sociales. Sus letras y estilos evolucionaron, reflejando e incluso influenciando el clima social y político de la época. Cuando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se hicieron famosos, sus humildes orígenes, talento musical y la capacidad de escribir su propia música los convirtieron en leyendas. La evolución de los Beatles comenzó con John Lennon, seguido por Paul McCartney, quien impresionó a Lennon con su calidad musical. McCartney trajo a George Harrison, y junto a Stuart Sutcliffe y Pete Best, formaron la banda que se trasladó a Hamburgo, Alemania.

En Hamburgo, los Beatles desarrollaron su talento, mejoraron sus voces y armonías, y aprendieron a tocar durante largas horas. Además, su impacto cultural se extendió a la moda, el arte y el comportamiento de los jóvenes. Asimismo, Paul McCartney y John Lennon escribieron éxitos para otros artistas, como «Fame» de David Bowie, «With a Little Help from My Friends» de Joe Cocker y «Badge» de Cream. La última vez que se reunieron fue el 20 de agosto de 1969 para terminar la canción «I Want You (She’s So Heavy)».

Día Internacional de los Beatles

Para algunos fans de la banda de rock británica formada en Liverpool durante los años 1960, el 16 de enero es un día especial. Esta fecha conmemora la inauguración del Cavern Club, el icónico lugar donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr hicieron su debut. La UNESCO también reconoció el 16 de enero como un día para celebrar a los Fab Four, aunque nunca lo oficializó como una fecha dedicada a la música de los Beatles.

Sin embargo, hay diferentes opiniones sobre cuándo celebrar el Día de los Beatles. Algunos prefieren el 6 de julio, fecha en la que se conocieron Lennon y McCartney, los fundadores de la banda. Otros eligen el 10 de julio, recordando el regreso triunfal de la banda a Liverpool en 1964 tras su gira por Estados Unidos y la premiere de su película «A Hard Day’s Night».

El regreso a Liverpool fue un evento memorable. “Es mucho mejor que la recepción de Adelaida. Estamos pasmados. Es el momento más emotivo de nuestras vidas. Nunca esperábamos que pudiera venir tanta gente. A lo sumo imaginábamos sólo unas cuantas personas cada dos esquinas», declaró Lennon al diario Echo. Asimismo, explicó que lo que más les entusiasmó fue el cálido recibimiento de todos los ciudadanos de Liverpool, desde los más adinerados hasta los más humildes, destacando su encanto y los numerosos elogios y muestras de cariño que recibieron.

Datos curiosos de la banda

Los Beatles se formaron en Liverpool en 1960, inicialmente bajo el nombre de «The Silver Beatles». Realizaron su primera gira por Escocia acompañando a Johnny Gentle.

Desde que comenzó la Beatlemania, los Beatles siempre ocuparon los primeros lugares en las listas. Hasta la actualidad, han vendido 178 millones de unidades certificadas y han estado en el número uno del Billboard Hot 100 durante 175 semanas consecutivas.

En una de las decisiones más desacertadas de la historia de la música, Discos Decca rechazó a los Beatles con el argumento de que «los grupos de guitarra están por extinguirse, esto sería una pérdida de tiempo».

La portada del álbum «Abbey Road» fue una de las más difíciles de realizar, seleccionada entre una serie de ocho fotos muy similares, todas tomadas en un solo día en el cruce frente a los Abbey Road Studios en 1969.

Ninguno de los Beatles sabía leer partituras. Aunque podían tocar varios instrumentos y escribir letras, nunca aprendieron a leer música formalmente.

«Yesterday» es la canción más versionada del mundo, con hasta 1.600 versiones diferentes. Curiosamente, el primer título considerado para la canción fue «Scrambled Eggs» («huevos revueltos»). Paul McCartney estaba tan sorprendido por la melodía que pensó que había plagiado inconscientemente alguna otra canción.

La separación de los Beatles también tiene una anécdota peculiar: ocurrió en Disney World. Según el Huffington Post, John Lennon firmó la disolución del grupo en el Hotel Polynesian Village.

Una historia famosa es la del «dentista malvado» que, según George Harrison en «The Beatles Anthology» y recordado por el Huffington Post, les dio LSD a Harrison y a John Lennon sin su conocimiento, echándolo en su café. Aunque se rumoreaba que la canción «Lucy in the Sky with Diamonds» hacía referencia al LSD, tanto Lennon como su esposa, e incluso Harrison, desmintieron esta conexión, afirmando que la inspiración provino de un dibujo del hijo de Lennon.

Sus canciones fueron prohibidas en la Unión Soviética, y los fanáticos sólo podían escuchar sus sencillos a través de escáneres de rayos X, obteniendo los vinilos en el mercado negro.

Los Beatles consideraron comprar una isla en Grecia para crear una comunidad para sus amigos y familiares, pero la idea no prosperó, en parte debido a Paul McCartney.