Shailene Woodley cantará con su propia voz en el biopic musical de Janis Joplin

Cada vez parece más evidente que la moda de los biopics musicales ha llegado la industria para quedarse. Una tendencia latente incluso en España, donde en el presente 2024, dos de las películas más aclamadas han nacido de este subgénero; La estrella azul y Segundo premio. En Hollywood por supuesto, nos llevan años de ventaja. Desde el éxito comercial de Bohemian Rhapsody, prendiendo la mecha y la búsqueda de ese rédito económico multimillonario, hasta la llegada inminente del Bob Dylan de Timothée Chalamet en A complete unknown. El gusto del público por conocer la vida de las leyendas de la música no ha dejado de crecer y esto, sumado a la apetencia de la Academia por considerarlas para los reconocimientos de la alfombra roja, ha dado lugar a la proliferación anual de este tipo de narrativas. La última en sumarse a la causa ha sido Shailene Woodley, la actriz que ha entrenado su voz durante siete años para dar vida a la mítica Janis Joplin.

El anuncio de la película biográfica sobre la cantante estadounidense se produjo hace ya algunos meses, pero recientemente Woodley ha confirmado que cantará ella misma para el papel. Algo que por ejemplo hizo también el propio Chalamet y que por contra, por razones evidentes, nunca llegó a realizar Rami Malek en su performance de Freddie Mercury. Sin embargo, el subgénero parece estar buscando un crecimiento en su verosimilitud interpretativa, dentro de la posibilidad y alcance derivada de las capacidades musicales de la estrella de turno. Ahora es Woodley la que acaba de confirmar que al igual que Chalamet, ella será el rostro y la voz de una de las cantantes más relevantes en la historia del rock. Una posición que le ha costado una disciplina constante y duradera para una cinta biográfica que probablemente, llegará a las salas en 2026.

Shailene Woodley utilizará su voz

El largometraje biográfico de Joplin se anunció a principios de año, con Shailene Woodley en la parte de la producción ejecutiva. Aunque la realidad de un proyecto tan ambicioso se remonta desde hace más de una década, con Linda Perry en la función de productora musical para el filme. Ella es quien le enseñó a Woodley sobre cómo desbloquear su canto para desbloquear la esencia de Joplin y por consiguiente, a poder interpretarla.

De la mano de una leyenda de la industria musical, la nominada a dos Globos de Oro lo ha tenido más sencillo, pero desde luego llegar hasta ese punto ha sido igualmente complicado.

Por eso, en su visita al programa de Jimmy Fallon, Woodley confirmó que la producción estaba en marcha y que habían necesitado más de un lustro para alcanzar sus propias pretensiones artísticas sobre la futura película.

«Estoy muy emocionada. Hemos estado trabajando en esto durante siete años y ella (Joplin) es una chica genial. Realmente trajo la luz a este planeta de una manera singular y ha sido muy divertido sumergirnos en su historia», explicaba la actriz de Los descendientes al late night norteamericano. Inmediatamente después, explicó el proceso de cómo había sido su trabajo con Perry: «Es una leyenda increíble. Realmente me empujó a descubrir cómo encontrar mi propia voz, Porque yo pensaba ‘No puedo cantar como Janis. Y me puso en muchas situaciones incómodas en las que me decía ‘Canta. Preséntate aquí en esta fecha’, en un enorme almacén vacío con una banda completa. Me decía ‘Diviértete. Canta algunas canciones’».

Por último confirmó que iba a darlo todo y que iba a cantar en la película que todavía no tiene título oficial. El anuncio de la utilización de la voz por parte de la estrella llega algunos meses después de que Pablo Larraín confirmase el porcentaje de voz real de Angelina Jolie que aparece en la cinta Maria. Porque claro, replicar a la soprano no es ya una simple cuestión de entrenamiento.

Los futuros trabajos de la actriz

Aparte de su futuro desempeño como Joplin, Shailene Woodley tiene pendiente volver a una tercera temporada de la serie Big Little Lies. Confirmada desde hace varios meses, la ficción de HBO todavía tiene que cuadrar las agendas de sus estrellas principales, entre las que se encuentran Nicole Kidman, Laura Dern y Zoë Kravitz. De hecho, la primera ya aseguró que la escritora Liane Moriarty ya escribe un nuevo libro en el que se basará la nueva temporada.

A Woodley la hemos visto este año en el thriller de prime Video, Sol de justicia. Mientras que en 2023 estuvo presente en Ferrari y Golpe a Wall Street.