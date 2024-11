Primeras críticas de ‘A complete Unknown’: ¿un futuro Oscar para Timothée Chalamet?

Habiendo pasado ya la mitad del mes de noviembre, la escena cinematográfica norteamericana va perfilando cuáles son las películas que serán las grandes favoritas en los Oscar 2025. Dichas especulaciones y pronósticos se centran sobre todo, en las consideraciones interpretativas y por ello, ya desde Festivales como Cannes o Venecia se fueron estableciendo algunos nombres que darían mucho que hablar en una alfombra roja que por otra parte, no anunciará a sus nominadas hasta el próximo mes de enero. La última en sumarse a esta lista de candidatas ha sido A complete Unknown, un biopic musical sobre los inicios de Bob Dylan donde según las primeras impresiones, su protagonista Timothée Chalamet tendría más que asegurado una nueva nominación a las estatuillas doradas.

Tras una primera proyección hace algunas horas en el Teatro Zanuck de Los Ángeles, A complete Unknown ha presentado oficialmente su candidatura a los Oscar. Un evento al que acudieron el director James Mangold, varios miembros del equipo artístico y dos de las estrellas secundarias de la trama, Elle Fanning y Monica Barbaro. Por supuesto, tras el pase no fueron pocos los miembros de la crítica internacional lanzados a las redes a verter su opinión de la última pieza en esa tendencia de Hollywood por contar las historias reales de las grandes leyendas de la música. Lo más destacado y donde coinciden la mayoría de miembros de la prensa especializada es en la actuación de la joven estrella neoyorquina, tanto en la propia interpretación natural como en su forma imitar el estilo musical del cantautor. Mangold tiene ya cierta experiencia reflejando la vida de un cantante legendario, pues en 2005 con En la cuerda floja, contó la historia de Johnny Cash a través de la interpretación de un Joaquin Phoenix que terminaría nominado en los Oscar. Aparte de Chalamet, Fanning y Barbaro, el reparto secundario se completa con actores tan reconocibles como Edward Norton, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Blutz, Scoot McNairy y Charlie Tahan, entre otros. Pero ¿Cómo definen la película los primeros críticos que la han visto?

‘A complete Unknown’: impresiones

Si Mangold ya tiene experiencia en el retrato de las leyendas melómanas, su presencia en los premios de la Academia también le han otorgado cierto estatus de realizador eficiente que sabe conectar la creación de historias particularmente bien narradas, mientras despierta una conexión puramente emocional con los espectadores. Así, después de unos inicios fantásticos en los 90 con títulos de la talla de Heavy, Copland o Inocencia interrumpida, este cineasta de 60 años alcanzó la repercusión de los Oscar cuando fue nominado por primera vez a la categoría de Mejor guion adaptado por Logan en 2018 y a la consideración de Mejor película gracias a Le Mans ’66. Y para los que ya han podido verla, A complete Unknown es una firme candidata a muchos reconocimientos en la futura 97ª Edición de los galardones más famosos de la industria del cine.

Producida por Walt Disney y distribuida por la Fox Searchlight, A complete Unknown todavía no ha recibido un título oficial en nuestro país. Lo más probable es una traducción literal de Un completo desconocido, aunque teniendo en cuenta su llegada a los cines el próximo 28 de febrero de 2025, todavía es pronto para esa decisión de su promoción estratégica internacional. Sin tener en cuenta estos términos, varios críticos ofrecieron su opinión de la cinta en las redes sociales, elogiando mayoritariamente el resultado de este drama ambientado en los años 60.

Una de las primeras fue Anne Thompson de IndieWire: A complete Unknown de James mangld se apoya en gran medida en la música temprana de Bob Dylan y tiene el poder de se la historia de origen de un mito». Después, los elogios al actor de Dune no tardaron en llegar por parte de los asistentes, como es el caso del periodista Scott Menzel, quien acudió a la red social X para expresar su sorpresa con el trabajo de Chalamet, definiendo su trabajo como «tour de force» (acción de gran esfuerzo y habilidad).

«Thimotée Chalamet ofrece la interpretación del año en A complete Unknown. Un auténtico tour de force en el que Chalamet nunca aparece. La interpretación de Chalamet no se centra únicamente en la voz y la apariencia, sino en todos los pequeños matices y gestos que aporta a la perfección a su vida en su interpretación de Bob Dylan».

El presentador de podcast, Kris Tapley, aseguró su confianza en el protagonista, explicando que la carrera por el Oscar se decidiría entre Chalamet y Ralph Fiennes, quien encabeza la destacada Cónclave. Por último, el editor de Variety Clayton Davis, definió la performance del intérprete nominado al Oscar por Call me by your name como «una determinación natural», con un Mangold que «dirige con confianza», mediante unos «decorados y vestuario magníficos».