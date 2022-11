El director Sam Mendes explica por qué ‘Spectre’ no fue tan buena como ‘Skyfall’

Sam Mendes es un cineasta británico reconocido en el mundo del celuloide por haber dirigido algunas de las mejores películas de los últimos años. American Beauty, Camino a la perdición o 1917 son algunos de los ejemplos más significativos que demuestran su sobrado talento como narrador. Pero, además de desenvolverse genial en géneros tan diferentes, Mendes también rodó la considerada por muchos como el mejor filme de la franquicia de James Bond, Skyfall. Una entrega que continuaba las andadas de Daniel Craig como agente 007, después de Casino Royale y Quantum of solace. Tras el éxito de crítica y público que obtuvo la historia con el español Javier Bardem de villano, la secuela Spectre que contaría con Christoph Waltz en el papel de antagonista se esperaba con muchas ganas. Sin embargo, esta secuela no salió tan bien como lo esperado y Mendes tiene una explicación bastante sencilla de ello.

Para Sam Mendes, el revuelo mediático de Skyfall incentivó a los productores a crear rápidamente, haciendo que la falta de tiempo de preparación finalmente perjudicó la historia: “Esta películas son muy difíciles de escribir. Esos 10 meses de inactividad, fue cuando el guion realmente cambió, porque tuvimos tiempo para ir por callejones sin salida y probar cosas. Ese tiempo no se me concedió cuando hicimos Spectre. Y puedes ver la diferencia en el guion”, explicaba el realizador a The Hollywood Reporter.

Después, Mendes siguió explicando sus sensaciones durante la producción, apuntado directamente a los dos mandamases productores de la franquicia; Barbara Broccoli y Michael G. Wilson. “Ejercieron cierta presión sobre mí y Daniel para hacer la siguiente, así que eso hace una gran diferencia. La gente decía ‘queremos que lo hagas’ y me cortejaba apasionadamente para que lo hiciera. Fue algo importante”, terminó de recordar el director de Jarhead.

La saga creada por el escritor Ian Fleming está a la espera de encontrar al sustituto de Craig, mientras que este, estrenará de forma limitada en cines Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, el próximo 23 de noviembre. Sam Mendes hará lo propio con El imperio de la luz, que llegará más tarde, el 13 de enero de 2023. A pesar de que Spectre no saliese como Mendes esperaba debido a las prisas, al menos no está considerada como la peor de la etapa de Craig, ya que tanto Quantum of Solace como Sin tiempo para morir están peor valoradas.