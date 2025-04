Puede que en los últimos meses Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos y el futuro inminente de Los Vengadores hayan ocupado la mayor parte de las portadas mediáticas sobre el futuro de Marvel. Pero basta una píldora de nueva información sobre lo próximo del hombre araña para que la atención, vuelva a centrarse en el superhéroe favorito de los fans. Hablamos cómo no, del amigo y vecino de Nueva York, Spider-Man. Un personaje que demostró ser un reclamo mayúsculo al arrasar con Spider-Man: No way home en una taquilla mundial todavía convaleciente por la pandemia y que ahora, recibe la actualización que muchos esperaban. Spider-Man 4 ya tiene nombre oficial y no es otro que Spider-Man: Brand New Day.

El título no sorprenderá a los fans, sobre todo a aquellos que recuerden como terminaron las cosas para Peter Parker en su última y multiversal historia. Concepto que además, abandona lógicamente los términos con los que jugaba la anterior trilogía, formada por Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from home y la ya mencionada No way home. Tres largometrajes que rondaban la idea de un héroe adolescente que acaba recientemente, de entrar en una etapa adulta en la que recordemos, nadie sabe ya su verdadera identidad. El revelador enfoque de Spider-Man 4 ha sido anunciado hace escasas horas en la CinemaCon por parte de Sony Pictures. Compañía que recordemos, todavía mantiene los derechos de explotación del personaje, a pesar de cederlo en esta última etapa al servicio del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) de Disney. Preparada para estrenarse en cines el 31 de julio de 2026, la continuación estará dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. La major de origen nipón no quiso hacer más anuncios al respecto, ni siquiera confirmando oficialmente la participación de la estrella de Stranger Things, Sadie Sink.

(A continuación se revelan spoilers de lo sucedido en Spider-Man: No way home).

‘Spider-Man 4’: borrón y cuenta nueva

El desenlace de la llamada en España Sin camino a casa, nos llevaba a pensar en un cambio de ciclo para el rol interpretado por Tom Holland. Una especie de despedida del mundo marvelita y un hipotético y más que probable regreso a los intereses particulares de su productora titular, la cual por otra parte no ha sabido generar su propio cosmos de villanos en torno al superhéroe. El último y fatídico ejemplo ha sido el de Kraven the hunter. Sin embargo, pronto todo volvió a su cauce con la confirmación de que la licencia creativa seguiría en el ecosistema creado por Kevin Feige y su equipo creativo. A la espera de ver cómo se traduce oficialmente en España, en castellano el nombre será el de «Un nuevo día». La connotación de un antes y después a partir del final de la anterior cinta.

Como bien saben los fans del carismático arácnido, la última vez que vimos al protagonista el Doctor Strange le había lanzado un hechizo que hizo que todos olvidasen que alguna vez fue Spider-Man e incluso, que tuviesen conocimiento de quién era el propio Peter Parker. Es decir, en esta nueva etapa de su historia, el joven vengador estará más solo que nunca y tendrá que afrontar los problemas del día a día, acercándose más a lo que tradicionalmente siempre hemos conocido tanto en los cómics como en las adaptaciones anteriores de la franquicia.

Se espera que Spider-Man 4 sea un auténtico éxito para la taquilla. Más aún teniendo en cuenta que Spider-Man: No way home casi alcanza los 2.000 millones de dólares en el box office mundial. Un triunfo propiciado por la aparición en la cinta de los dos anteriores intérpretes de Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield. «Sin camino a casa» trajo también, la vuelta de los villanos favoritos de las antiguas franquicias, como Willem Dafoe en el papel del Duende verde o el Doctor Octopus encarnado por Alfred Molina. Del mismo modo, hicieron acto de presencia Jamie Foxx en la piel de Electro, Rhys Ifans como el Lagarto y Thomas Haden Church en la piel del hombre de arena. Las tres anteriores entregas fueron filmadas por Jon Watts.

¿Qué podemos esperar?

El secretismo (una marca clásica ya de la casa) es absoluto, pero durante la producción se han establecido varios rumores en torno al enfoque de esta Spider-Man 4, con discrepancias entre Marvel y Sony. Según varios medios, la casa de las ideas quería hacer una historia «más pequeña», mientras que la dueña de los derechos del rol mantenía la idea de volver a hacer algo como Spider-Man: No way home. A diferencia de Watts, los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers sí que regresarán al proyecto de un filme que comenzará a rodarse este mismo verano.