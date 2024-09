Andrew Garfield desmiente su regreso para ‘Spider-Man 4’: «Me temo que te han engañado»

Después de una dolorosa despedida de su papel como Peter Parker tras The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro, Andrew Garfield rehuyó del cine comercial para refugiarse en varios proyectos autorales. Entrado todavía en la cuarentena, el intérprete puede presumir de una fuerte carrera en la industria cinematográfica, pues ha estado dos veces nominado al Oscar y además ha podido ponerse a las órdenes de algunos de los cineastas más importantes del celuloide. Pese a ello, el estadounidense siempre había tenido «una espinita clavada» por su ausente despedida con el personaje de Marvel, llevando a que su participación dentro de Spider-Man: No way home fuese una especie de redención artística. La cinta que lo reunía con las otras versiones del vecino y amigo de Nueva York interpretadas por Tom Holland y Tobey Maguire fue un éxito sin precedentes en el box office mundial, convirténdose en la séptima película más taquillera de la historia del celuloide. Por supuesto, tras semejante capacidad recaudatoria, las ofertas para un nuevo regreso no han debido ser pocas y tras los rumores, Garfield ha querido dejar bien claro que no está inmerso en el desarrollo de Spider-Man 4.

En estos instantes, Andrew Garfield se encuentra promocionando Vivir el momento, su nuevo largometraje para A24 en el que comparte protagonismo con Florence Pugh. Pero claro, como en todo lo que tiene que ver con el actor, un futuro regreso arácnido regreso a la palestra en forma de pregunta. Más aún teniendo en cuenta que Kevin Feige, el productor ejecutivo de Marvel, actualizó recientemente el futuro de la propiedad intelectual asegurando que pronto tendrían un primer borrador de Spider-Man 4. Tras esas palabras, a las pocas horas comenzaron a llegar rumores sobre la reincorporación de Maguire y Garfield y que la continuación liderada por Holland seguiría explotando la idea de los multiversos. Así, cuando le preguntaron al actor por la veracidad de los diversos comentarios en las redes, Garfield hizo lo que por otra parte ya realizó cuando se sugirió su primer regreso: negar la mayor.

¿Nos engaña de nuevo Andrew Garfield?

Nos faltarían dedos en las manos para contar las veces en las que Andrew Garfield negó su aparición y regreso como Spider-Man en No way home. En su defensa, diremos que es algo que forma seguramente parte de su contrato de confidencialidad. Pero a ver quién es ahora el que confía en una negativa sincera por parte del californiano.

Por el momento, tendremos que creerle, a pesar de que ineludiblemente la Casa de las Ideas seguirá explotando aquellas fórmulas más lucrativas para su recaudación. Durante la alfombra roja del Festival de Cine de Toronto, el actor señaló:

«Internet es un lugar enorme. Creo que hay mucha gente que dice cualquier cosa para conseguir clics. Así que me temo que te han engañado», le explicaba a un periodista de IndieWire. Se estipula un estreno de Spider-Man 4 para 2026. Sabemos que volverá a estar protagonizada por Tom Holland y que seguramente no estará dirigida por Jon Watts, el director de la anterior trilogía. La rumorología, también la sitúa cronológicamente entre Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, como una especie de título puente en el que Peter Parker tendrá que vérselas cara a cara con una versión de Tony Stark reconvertida en villano.

Manteniéndose todo en el terreno especulativo, se habla de un profundo desacuerdo entre Marvel y Sony Pictures (major que todavía conserva los derechos del personaje). Kevin Feige querría regresar a un terreno más pequeño, mientras que la productora nipona cree conveniente volver a desarrollar una historia en la que estén implicados varios personajes de diferentes universos fílmicos.

Su futuro al margen de ‘Spider-Man 4’

Vayamos a verle o no en Spider-Man 4, su segundo e hipotético regreso a la adaptación de los cómics no va a influir en el crecimiento de una agenda fílmica per se, ya bastante abarrotada de proyectos. Porque, además de Vivir el momento, Garfield acaba de terminar el rodaje de After de Hunt. Su nuevo largometraje a las órdenes de Luca Guadagnino donde comparte reparto con otras estrellas de la talla de Julia Roberts, Chloë Sevigny, Ayo Edebiri y Michael Sthulbarg.

Al intenso thriller dramático hay que sumarle su participación junto a Daisy Edgar-Jones en Voyagers, la nueva película de Sebastián Lelio. Por último, en 2025 tiene previsto estrenar Instrumental, la biografía del pianista británico James Rhodes. Vivir el momento se ha preestrenado oficialmente en el Festival de Toronto y tendrá su primera proyección en la clausura de la cercana nueva edición del Festival de Cine de San Sebastián. Llegará a las salas españolas el próximo 11 de octubre.