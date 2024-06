‘Spider-Man 2’ cumple 20 años: ¿Por qué es para muchos la mejor secuela del cine de superhéroes?

Hoy el cine de superhéroes está un tanto denostado, debido a la saturación que hemos vivido en la última década con Marvel y DC. Universos que acumulan decenas de series y películas, terminando por saturar a una audiencia tanto en términos de calidad como de cantidad. Sin embargo, para dar un origen casi arqueológico a esa necesidad de crear una saga en torno a la figura de los personajes más conocidos de las viñetas, tenemos que remontarnos a la llegada a los cines de Spider-Man 2. Cinta que cumple 20 años siendo para muchos, la mejor secuela del cine de superhéroes de la historia, enmarcando todas las bondades autorales de Sam Raimi en un producto comercial redondo. Pero ¿qué es lo que realmente la hace tan especial? ¿Por qué su estilo y narrativa siguen siendo tan vigentes?

Antes de profundizar en la continuación de la película estrenada en 2002, debemos señalar que en realidad la primera segunda parte que brilló en este campo fue la X-Men 2 de Bryan Singer. No obstante, a diferencia de los mutantes de Charles Xavier, Spider-Man 2 no obtuvo el beneplácito unánime de la crítica. De hecho, en el momento de su llegada a la cartelera, hubo una amplia mayoría de la prensa especializada a la que no le convenció la continuación del Peter Parker de Tobey Maguire. Hoy, dos décadas después, se ha convertido casi en un proyecto de culto que en la actualidad se recuerda con especial cariño, gracias en parte al gran desarrollo de sus personajes y a ser en definitiva, la ejecución perfecta de el viaje del héroe. Por eso, para celebrar el aniversario de tan especial título, vamos a repasar toda una serie de curiosidades sobre el rodaje y la producción de este hito en la taquilla del año 2004:

‘Spider-Man 2’: un presupuesto enorme

Spider-Man 2 no fue únicamente un título referencial en la taquilla de aquel año, sino que del mismo modo sentó un precedente siendo una de las producciones más caras de la historia, igualando a Titanic con un presupuesto de 200 millones de dólares. Cifras que tendrían una gran repercusión en la taquilla, cosechando unos beneficiosos 795 millones para el box office de Sony Pictures. En el circuito de premios, la secuela destacó gracias a la increíble técnica y creación de los tentáculos del Dr. Otto Octavius. Así, terminaría llevándose tres premios de la Academia: Oscar a los Mejores efectos visuales, Mejor sonido y Mejor edición de audio.

¿En qué cómics se basa?

A diferencia de la literatura, las adaptaciones de los cómics suelen ser bastante diferentes del metraje final de las películas que plasman sus viñetas. No hay un cómic predefinido que marque la historia que podemos ver en Spider-Man 2. Eso sí, se dan momentos calcados como la imagen de Peter Parker tirando su traje de hombre araña a la basura, reflejado en el cómic ‘Spider-Man No more’. Un arco del personaje en el que el vecino y amigo de Nueva York abandona sus funciones para centrarse en su vida personal (algo que sí que aparece reflejado alrededor de todo el largometraje.

A punto de perder a Tobey Maguire

A pesar de convertirse en una estrella mundial gracias a la primera película, Tobey Maguire estuvo a punto de no volver a ser Peter Parker debido a sus constantes dolores de espalda, los cuales además llevaban a que la producción tuviese que detenerse muchas veces más de lo esperado. Desde el sello, estuvieron a punto de contratar a Jake Gyllenhaal como sustituto. El actor ya había hablado con los productores y con Raimi, preparándose el papel. Desgraciadamente para él, Maguire decidió que se arriesgaría con sus problemas de salud.

Tres trajes robados en la película

En la historia, Jonah Jameson le da unos 50 miserables dólares al tipo que trae el traje al Daily Bugle. El precio efectivamente estaba bastante alejado de lo que pagaríamos hoy en día. En la produccion se robaron tres trajes del hombre araña. Tras meses y meses de investigación, las autoridades terminaron recuperando los uniformes del superhéroe. Se calculó que de haber salido a subasta en aquel momento, el precio habría rondado los 50.000 dólares.

Por su 20 aniversario, Spider-Man 2 volverá a los cines de todo el mundo, el próximo 9 de agosto, una semana antes lo hará la original, mientras que el día 16 se culminará el cierre de la trilogía con Spider-Man 3.